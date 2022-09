BMW i4 goedkoper dankzij nieuwe instapper

BMW zorgt ervoor dat de i4 een beetje bereikbaarder is met de komst van een nieuwe instapper, al heeft het eigenlijk een omgekeerd effect.

De opkomst van de elektrische auto gaat bijna hand in hand met de opkomst van SUV’s en crossovers in elk segment. Voor fans van de wat meer traditionele carrosserievormen komen er ook steeds meer opties. Zo zorgde BMW ervoor dat hun nieuwste 4 Serie Gran Coupé er nu ook is als i4.

BMW i4

Wil je die, dan had je twee opties. De eDrive40 of de M50. Die laatste is een voorbode op een rasecht M-model en is voorlopig het topmodel. Dan krijg je 544 pk tot je beschikking waarmee je naar 100 katapulteert in 3,9 seconden. Dat gaat je wel 77.059 euro kosten. De eDrive40 houdt het iets rustiger met 340 pk en 5,7 seconden naar de 100, maar heeft met maximaal 590 km rijbereik wel de actieradiuscijfers aan zijn zijde. De eDrive40 was dus de instapper en dat betekende dat je voor 62.444 euro een i4 had. Dat is stilletjes veranderd.

Nieuwe instapper: i4 eDrive35

Wie nu de BMW-configurator bekijkt zal een derde versie zien: de BMW i4 eDrive35. Laten we even met het geld beginnen: deze versie zorgt ervoor dat je nu vanaf 58.662 euro een BMW i4 kunt rijden. Dat scheelt niet bizar veel met de eDrive40. Datzelfde geldt voor de specs: 286 pk en een sprinttijd van 6 seconden naar de 100. De actieradius daalt wel flink naar maximaal 483 km, dit dankzij een kleinere accu. Hieronder even ter overzicht de versies met de nieuwe instapper erbij:

i4 eDrive35 i4 eDrive40 i4 M50 Accu 68 kWh 80 kWh 80 kWh Vermogen 210 kW (286 pk) 250 kW (340 pk) 400 kW (544 pk) Sprinttijd (0-100 km/u) 6 seconden 5,7 seconden 3,9 seconden Actieradius 483 km 590 km 520 km Prijs 58.662 euro 62.444 euro 77.059 euro

Lokkertje

Als we even zo brutaal mogen zijn: de BMW i4 eDrive35 lijkt een soort lokkertje te zijn. BMW kan op deze manier met een lagere vanafprijs te koop lopen, maar eigenlijk is de upgrade naar een eDrive40 een no-brainer. Voor geen 4.000 euro krijg je meer pk en 107 km meer rijbereik. Het zal voor BMW vooral meespelen dat de BMW i4 nu goedkoper is in zijn segment.

Concurrentie

De twee meest geduchte concurrenten van de BMW i4 zijn de Tesla Model 3 en de Polestar 2. Qua vanafprijs scoren die een stuk beter: 51.990 euro voor de Model 3 en 48.200 euro voor de Polestar 2. Ook al is de BMW sneller, bij Tesla krijg je dan al meer rijbereik (491 km) en ook Polestar is met 478 km al op het niveau van de BMW qua specs voor dus 10.000 euro minder. Bij beide merken is de upgrade naar de Long Range pas wanneer je bij de eDrive35 in de buurt komt, maar voor dat geld mag je de eDrive40 ook meerekenen. Voor de goede orde:

BMW i4 eDrive35 Tesla Model 3 Standard Range Polestar 2 Standard Range Vermogen 210 kW (286 pk) 239 kW (325 pk) 165 kW (225 pk) Sprinttijd (0-60 km/u) 6 seconden 6,1 seconden 7,4 seconden Actieradius 483 km 491 km 478 km Prijs 58.664 euro 51.990 euro 48.200 euro

En dit gebeurt er als je de i4 eDrive40, Tesla Model 3 Long Range en Polestar 2 Long Range naast elkaar zet:

BMW i4 eDrive40 Tesla Model 3 Long Range Polestar 2 Long Range Vermogen 250 kW (340 pk) 324 kW (441 pk) 170 kW (231 pk) Sprinttijd (0-60 km/u) 5,7 seconden 4,4 seconden 7,4 seconden Actieradius 590 km 602 km 551 km Prijs 62.444 euro 59.900 euro 52.200 euro

De BMW i4 eDrive35 is dus een nieuwe instapper, maar je mag hem ook gelijk weer vergeten. Doe jezelf een lol een upgradet gelijk naar een eDrive40. In het vergelijk met de middenversies van de Model 3 en Polestar 2 is de BMW trouwens best een potente kandidaat, ook al is het met enige afstand de duurste.

Met dank aan Maurits voor de tip!