GP Spanje 2021: tijden en wat je moet weten - Autoblog.nl

Alle ins en outs van de GP Spanje 2021. Uiteraard waar je de race kan volgen en alle tijden. Je leest het hier, op Autoblog.

Eindelijk hoeven we een keer niet heel erg lang te wachten voordat er een nieuwe race is om de GP van Portugal 2021 te doen vergeten. De GP van Spanje staat namelijk alweer voor de deur. Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Je zou denken: Portugal naar Spanje: dat is twee uurtje rijden, nietwaar? Zelfs met een F1 auto zal je dat niet lukken in die tijd. Het circuit van Portimão ligt op zo’n 1.250 km van Barcelona.

Agenda GP Spanje 2021:

Uiteraard nemen we eerst even kort de agenda met je door, zodat je precies weet hoe laat je de TV moet aanzetten.

Vrijdag 7 mei:

11:30 – 12:30 | Eerste vrije training

15:00 – 16:00 | Tweede vrije training

Zaterdag 8 mei:

12:00 – 13:00 | Derde vrije training

15:00 – 16:00 | Kwalificatie

Zondag 9 mei:

15:00 – 17:00 | Race

GP Spanje 2021:

Natuurlijk hebben de meeste Nederlandse autosportfans warme gevoelens jegens de race in Spanje. Het was namelijk hier in 2016 dat er een heleboel autosportfans bij kwamen in Nederland. En terecht, want het debuut bij Red Bull van Max Verstappen was een sensatie. Ongelooflijk dat dat nu alweer 5 jaar geleden is.

Voor de neutrale autosportfans is het nog leuker, want dit seizoen ligt alles erg dicht bij elkaar. Bahrein, Imola en Portimao zijn niet echt lekker te vergelijken, daar het compleet andere banen zijn. Vooor Barcelona geldt dat ook. Het is een smal circuit waar je nauwelijks kunt inhalen. Mechanische grip is enorm belangrijk, met name in de laatste sector. Mede daardoor is Mercedes hier altijd ijzersterk. We zijn dus reuze benieuwd of ze weer de overhand hebben. Nou ja, ‘benieuwd’. Reken maar dat Mercedes hier weer iedereen zoek rijdt.

Wie pakte er pole tijdens de GP Spanje 2020?

Natuurlijk was dat niemand minder dan Lewis Hamilton. Hij was een van de beste coureurs op het veld en zat in de beste auto’s. Hij pakte de pole position met een tijd van 1:15.584. Iets meer dan een tiende voor zijn teamgenoot Valtteri Bottas en maar liefst 8 tienden voor nummer drie Max Verstappen. De helft van de top 10 reed een 1:17, wat aangeeft hoe overmachtig de Mercedes W11 was dat jaar.

Wie reed de snelste ronde tijdens de GP Spanje 2020?

Wederom kon de Mercedes W11 zijn ware kracht laten zien. Valtteri Bottas reed in de 66e ronde een tijd van 1:18.183.

Hoe zag het podium van de GP Spanje 2020 eruit?

Bij de start was Lewis Hamilton het beste weg, maar ook Max Verstappen had een wereldstart. Hij pakte meteen Bottas om de positie niet meer af te staan. Dat was dan ook meteen de uitslag van de GP Spanje 2020.

Wat voor kansen heeft Max Verstappen bij de GP Span je 2021?

Het lijkt zo enorm dicht bij elkaar te zitten tussen Hamilton en Verstappen, dat hier geen zinnig antwoord op te geven is. Ja, hij kan de race winnen. Hetzelfde geldt echter ook voor Lewis Hamilton. Het is goed dat Red Bull nu een veel betere auto heeft dit seizoen. Met name voor de kwalificatie maakt dat een groot verschil. De kwalificatie is enorm belangrijk, daar je nauwelijks kunt inhalen op deze baan.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP Spanje 2021?

Het weer is niet heel erg anders dan in Portugal. Qua temperatuur wordt het zo’n 19 tot 20 graden maximaal. Er staat nauwelijks wind en qua neerslag hoeven we niets te verwachten. De kans dat het gaat regenen is zo’n 20 procent. Hopelijk komt er een buitje op zondag, maar heel groot is die kans dus niet. Die avond staat er dan weer wél een hoop neerslag in de planning, maar die gaat er niet komen. Het is dus écht typisch Mercedes weer op een Mercedes-baan.

Waar kan ik de GP Spanje 2021 volgen?

Je kan de GP Spanje op diverse manieren bekijken. We nemen even de opties met je door.

F1TV

De gaafste manier om de Formule 1-race te bekijken is natuurlijk via F1TV. Het is verreweg de leukste manier. Je kan namelijk zelf bepalen hoe je het volgt. Telemetrie, cockpitview van alle coureurs of de reguliere beelden: het kan allemaal. Je hoort dan ook de boordradio direct. Dus daarvoor hoef je niet een paar ronden te wachten. Wel is de verbinding niet altijd denderend. Afgelopen weekend ging het meerdere malen (weer) fout. Zonde, want nog altijd is de potentie daar om een geweldig product neer te zetten. Ook is het streamen naar je Apple TV omslachtig. Voor die 60 euro per jaar zou dat wel mogen van ons.

Streams

Je kan ook kijken naar diverse Internet livestreams. Dan kun je de races gratis volgen. Daar is dan ook echt alles mee gezegd, want het is niet ideaal. De beeldkwaliteit is vaak magertjes, evenals de geluidskwaliteit. Tevens heb je teveel rare aanbiedingen voor vreemde pokertoernooien en frele dames die eenzaam zijn. Maar hé: het is gratis!

Ziggo

Dit is de makkelijkste manier. Althans, als je Ziggo hebt. En als je geen Ziggo hebt, maar wel in Nederland bent, gaat het kinderlijk eenvoudig. Je kan via Ziggo Sport Plus kijken via de app die je uitstekend kunt streamen! Anders kun je gewoon op kanaal 14 kopen. Het voordeel is dat je via Ziggo voor 3,99 ook een race kunt ‘kopen’. Je zit niet meteen aan een abonnement vast.

Voorspelling GP Spanje 2021

Wouter:

Hamilton Bottas Verstappen

Het leek allemaal zo spannend die eerste twee races, maar in Portugal ging het wel even anders. Mercedes leek weer terug, ongenaakbaar en dominant. De komende race wordt daarom erg interessant: als Lewis weer domineert, vrees ik een herhaling van al die vorige seizoenen. Max knap tweede en soms derde als Bottas zijn rol waarmaakt. Ik vreed voor de uitslag Hamilton, Bottas, Verstappen. Wouter, ziet het niet meer zitten

Michael:

Hamilton Verstappen Pérez

Zo dan, Lewis heeft in Portugal gewoon voor mij weer duidelijk gemaakt hoe de verhoudingen (nog steeds) liggen. Mercedes blijkt gewoon nog steeds het team met de beste auto en de slechtste HR afdeling (want Bottas). Ik denk dat Lewis nu echt gas wil geven de komende paar races, ze hoeven niemand meer voor de gek te houden met kinderachtig Sandbag gedoe. Dus hij pakt hem. Denk ik. En Max wordt weer tweede en ja, ik blijf wel hoop houden op een spannend constructeurskampioenschap dus ik gok dat Perez plek 3 pakt. Michael, ziet het helemaal niet meer zitten

Jaap:

Hamilton Pérez Bottas