De GP van Spanje blijft komende jaren een zekerheid

Er is een nieuwe deal getekend met Circuit de Barcelona-Catalunya. En dat betekent de komende jaren een zekerheid op de GP van Spanje!

Goed nieuws voor alle fans van een race op het prachtige Circuit de Barcelona-Catalunya. De Formule 1 heeft een nieuwe overeenkomst getekend met het circuit. Het contract loopt tot en met tenminste 2026. Dat blijft dat het F1-circus ook de komende jaren neer zal blijven strijken op het Spaanse grondgebied.

GP van Spanje

Het tekenen van dit nieuwe contract brengt nog een aantal nieuwtjes met zich mee. Zo zal het circuit en de faciliteiten rondom de baan worden verbeterd voor de volgende Grand Prix in 2022. Een deel van die plannen maken deel uit van ontwikkelingen om het circuit duurzamer te maken. Een belangrijk onderwerp anno 2021.

De eerstvolgende Grand Prix op Circuit de Barcelona-Catalunya is 22 mei. De eerste F1-race ooit op deze baan werd in 1991 verreden. Dat was destijds een jaar voor de Olympische Spelen in de zomer van ’92 in Barcelona.