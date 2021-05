Cupra speedboot met 400 pk gaat 75 km/u - Autoblog.nl

Met zo’n Cupra speedboot kun je al je sportieve asfalt-avonturen op het water beleven. Ofzo.

Cupra is een relatief jong merk dat hard bezig is om zichzelf te ontwikkelen. Logisch, want met enkel en alleen een iets sportievere Ateca red je het niet. Maar ze hebben nu meerdere modellen: Leon, Ateca en hun eigen model, de Formentor. Daarnaast komt er een geheel elektrische Tavascan en El-Born aan. Kijk, dat begint al op een behoorlijke model-range te lijken.

Dus nu kan Cupra net als ‘de grote merken’ gaan samenwerken met producenten van boten. Ergens is het altijd een verplicht nummertje lijkt het. Het is simpel scoren voor zowel het bootmerk als de autoproducent. In een vaartuig-tijdschrift komt het autonieuws voorbij en op Autoblog ook nog een keertje. Alleen met het uitwisselen van logo’s. Simpel, nietwaar?

Cupra speedboot

In dit geval gaat het om een botenbouwer uit Barcelona: ‘De Antonio’. Het schip heeft de De Antonio D28 Formentor. De auto moet een soort Cupra speedboot voorstellen. En we moeten eerlijk zijn, we zien wel wat overeenkomsten met Cupra’s. Denk aan de ‘Petrol Blue’-lak, de tribal-logo’s en de strakke lijnvoering.

Het apparaat is voorzien van een 400 pk sterke motor. Daarmee is een snelheid van zo’n 40 knopen mogelijk. Dat is omgerekend zo’n 75 km/u. Snel, maar niet net snel genoeg om Hielke en Sietse voor te blijven in hun opgevoerde sleepschuit.











De De Antonio D28 Formentor is net geen acht meter lang. Het schip heeft een extra brede kuip, volgens zijn bouwer. Er is zo extra veel ruimte voor activiteiten. Serieus: “So much room for activities!!”. Er is geen kajuit aanwezig, maar er zijn voldoende zit- en ligplaatsen om te relaxen of te wachten totdat de pannenkoek-boot voorbij komt. Het voornamelijk een ‘mooi weer boot’, niet eentje om de Friese meren te trotseren in maart.











De auto

Naast de De Antonio D28 Formentor zien we een Cupra Formentor VZ5. Dat is de auto die er het beste bij past. Deze heeft bijna hetzelfde vermogen: uit de 2.5 vijfcilinder haalt deze 385 pk. Daarmee kun je in 4,2 seconden naar de 100 km/u sprinten en een topsnelheid halen van 250 km/u. Beide komen uit Barcelona, hebben dezelfde kleur, koperen accenten en beide hebben dus een Cupra-logo.

Het blijft niet bij een eenmalige exercitie. de De Antonio D28 Formentor gaat daadwerkelijk in productie. Daarvoor moet je wel even wachten tot het einde van het jaar.