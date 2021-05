GP van Monaco 2021: tijden en wat je moet weten - Autoblog.nl

Dat gaat snel! De GP van Monaco 2021 wordt alweer dit weekend verreden.

De tijd vliegt voorbij. Wekenlang zijn we aan het zeuren dat we willen dat het F1-seizoen begint. Inmiddels zijn we al aanbeland bij de vijfde race van dit seizoen.

Het is meteen ook een leuke: de GP van Monaco 2021. In de voorgaande jaren is dat nooit echt een spannende race geweest, maar is er altijd wel drama. Met name de kwalificatie is zeer interessant om te zien, omdat het erg smal is en bijna elke coureur zichzelf weleens vergaloppeerd heeft.

Agenda GP Monaco 2021:

Even opletten, want de agenda wijkt een beetje af van de normale raceweekenden. Op donderdag worden de eerste en tweede vrije training verreden. De derde vrije training, kwalificatie en race zijn wel op de bekende tijden.

Donderdag 20 mei:

11:30 – 12:30 | Eerste vrije training

15:00 – 16:00 | Tweede vrije training

Zaterdag 22 mei:

12:00 – 13:00 | Derde vrije training

15:00 – 16:10 | Kwalificatie

Zondag 23 mei:

15:00 – 17:00 | Race

GP Monaco 2021

Het is eigenlijk krankzinnig dat er nog steeds wordt geracet op het circuit van Monaco. Het is een stratencircuit. Dat wil zeggen dat ze in de straten van het staatje een baan hebben uitgelegd. Monaco heeft veel glitter, glamour en de puissant rijke sport past natuurlijk uitstekend daarbij. Veel coureurs wonen dan ook in Monaco. Het ligt lekker centraal in Europa, met je privé-jet kun je eenvoudig landen in Nice (ligt er vlakbij). Oh ja, de Monegaskische overheid is niet zo geïnteresseerd in belastingen.

Het is een race die veel coureurs graag willen winnen. Het is bijna gelijk aan de 24 uur van Le Mans (tijdens het WEC-kampioenschap) of Indy 500 (tijdens het IndyCar kampioenschap) winnen. Om te kijken is het niet de spannendste race. De huidige F1-auto’s zijn dermate groot dat je nauwelijks kan inhalen. Het is ook verreweg de langzaamste race van de kalender. Dus je kan het ook zien als 78 paraderondjes door een belastingparadijs.

De GP van Monaco maakt in 2021 trouwens een welkome comeback. Voor lange tijd was het de enige GP die elk jaar gehouden werd. Vorig jaar ging de race in de achtertuin van Prins Albert niet door vanwege corona-perikelen.

Wie pakte pole tijdens de GP Monaco 2019?

De kwalificatie twee jaar geleden was typisch ‘oeh wat is het toch close’ totdat in Q3 blijkt dat Mercedes andermaal de snelste was. De hele tijd leek 1:10.8 het beste wat Hamilton kon doen, maar in Q3 wist ‘ie (toevallig) 1:10.164 te rijden. Voordat mensen de sport proberen te redden door te zeggen dat het niet de auto, maar de coureur was: de uiterst gemiddelde Valtteri Bottas haalde 1:10.252. Verstappen stond met 1:10.641 dus een halve tel achter. Op Monaco is dat best veel.

Wie reed de snelste ronde tijdens de GP Monaco 2019?

Deze raad je niet zo snel, want het was namelijk Pierre Gasly! Hij reed de eerste helft van 2019 voor Red Bull. In de 72e ronde zette hij de snelste tijd neer van 1:14.279.

Hoe zag het podium eruit tijdens de GP Monaco 2019?

Lewis Hamilton reed op een verkeerde strategie, waardoor hij op stokoude bandjes moest rijden. Omdat je niet kan inhalen, kon hij alsnog winnen. Een keurig staaltje voertuigbeheersing. Max Verstappen finishte als tweede, maar werd vijf seconden terug gezet vanwege een unsafe release om Bottas in de wedstrijd in te halen. Vettel werd daardoor knap tweede, Bottas derde.

Wat voor kansen heeft Max Verstappen bij de GP van Monaco 2021?

Normaliter was Mercedes goed op de snelle circuits en Red Bull op de langzame banen. Dus op Monaco kon de Red Bull winnen. Gezien het feit dat het 3-1 voor Hamilton staat, hopen we dat nu ook. Maar reken er niet op. Een goede indicator voor de snelheid op Monaco, is de snelheid in de derde sector op Barcelona-Catelunya. Daar was de Mercedes duidelijk stabieler en sneller. De hoeveelheid mechanische grip is ongekend.

Daarbij is duidelijk dat Mercedes niet het achterste van hun tong laat zien. Dus waar Verstappen zijn auto moet ‘over-driven’ voor een goed resultaat, kan Mercedes lekker moduleren. Aan de andere kant, Verstappen is een uitstekend coureur. Op Monaco heb je ook een beetje geluk nodig. Als je een ‘vrij’ rondje hebt in de kwalificatie, kan dat een verschil maken. Die gene die het eerste de bocht haalt, wint hoogstwaarschijnlijk de race.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Monaco 2021?

Het gaat typisch ‘Mercedes’-weer worden. Dat betekent lekker veel bewolking en een graadje of 18. Op donderdag is het licht bewolkt en droog. Zaterdag in de ochtend is er kans op wat buien. Tijdens VT3 en de kwalificatie is droog, bewolkt en 17 graden. Tijdens de race is het licht bewolkt en eveneens een graadje of 17-18.

Waar kan ik de GP van Monaco 2021 volgen?

Er zijn drie manieren om de race te bekijken. Uiteraard nemen we de opties even met je door.

Streams

De goedkoopste optie is een gratis stream van het internet plukken. Het zit er vol mee en ergens hebben we het vermoeden dat dat niet minder gaat worden de komende jaren. De streams hebben als grootste voordeel dat ze gratis zijn. Maar je krijgt dan ook waar je voor betaald. De kwaliteit is niet al te denderend. Ook moet je maar hopen dat de taal de goede is. Oh, en je moet veel reclame wegklikken. We hebben hier een overzicht voor je met Formule 1-streams.

F1TV

De leukste manier om F1 te kijken is via de F1TV applicatie of website. Het is een soort Netflix voor F1-fans. Je kan alle trainingen, de kwalificatie én de race live volgen. Dat is enorm handig. Ook kun je zelf de taal van de commentators uitkiezen (Olav Mol spreekt erg goed Spaans) en verschillende camera-posities alsmede telemetrie. Kortom: je kan alles mee krijgen. Voor 60 euro per jaar kun je dit bekijken. Nadeel: de streaming dienst hapert weleens, ook dit jaar (met name bij de GP van Portugal).

Ziggo

Er was nogal wat te doen geweest omtrent Ziggo deze week. De Nederlandse sportzender raakte namelijk de F1-uitzendrechten kwijt aan Nordic Entertainment Group volgend jaar. Tot die tijd kun je keurig de races volgen bij Ziggo. Je kan het kijken op kanaal 14, het open kanaal van Ziggo. Met een speciaal abonnement kun je meer bekijken. Ook kun je een race ‘kopen’, voor een paar euro kun je de race bekijken op je smartphone of tablet. Deze kun je eenvoudig casten op je televisie via AppleTV of Google ChromeCast, iets dat bij F1TV nog niet vlekkeloos gaat.

Voorspelling Autoblog-redactie

Elke race doet ons Formule 1-kennispanel een gewaagde voorspelling over de race. Er zijn diverse stammen die blind de kennis en wijsheid van dit drietal consumeert. Doe er je voordeel mee. Uiteraard houden we elke race bij wie uiteindelijk het beste kan voorspellen:

Wouter:

Verstappen Hamilton Bottas

Tijdens de Grand Prix van Monaco is inhalen zo goed als onmogelijk, dat gaat nu eens in het voordeel van Max uitpakken. Het kwalificeren gaat onze Max best goed af en hij heeft ook genoeg bij straatraces geoefend op de start. Max gaat hem dus pakken, voor het eerst een podium in Monaco. Het is hem gegund. Wouter, gunt anderen een podium.

Michael:

Leclerc Bottas Ricciardo

Als we Zak mogen geloven dan gaat het een keertje mis en als het dan ergens mis gaat, dan wellicht wel hier bij de eerste bocht. Want ik gok wel dat Max en Lewis van de eerste rij van start gaan. Monaco kan natuurlijk of heel spannend worden of heel saai. Laat ik nou eens inzetten op de eerste mogelijkheid.



Max en Lewis halen elkaar uit de race en na de 15 rondes safetycar die daar op volgen pakt Leclerc de winst! En omdat het altijd gekker kan pakt Ricciardo gewoon ook net weer een podium. Ik denk dat ik maar eens heerlijk ga genieten van F1 TV dit weekend, want wellicht hebben we dat volgend jaar niet meer. Michael, mist Kai Ebel

Jaap:

Pérez Verstappen Hamilton