Big Short man gaat keihard short op Tesla - Autoblog.nl

Is dit het einde van het begin nu de Big Short-man short gaat op Tesla?

Het investeren in bedrijven middels aandelen lijkt soms net op gokken. Natuurlijk, je kunt er de beste bedoelingen mee hebben dat het bedrijf in kwestie lekker kan groeien. Maar laten we eerlijk, stiekem zijn we niet vies van een beetje zelfverrijking.

Tegenwoordig is het ‘umfeld’ wat anders dan 20-30 jaar geleden, ondanks dat de principes niet heel anders zijn. Een van de grootste wonderen op dit moment is Tesla. Het aandeel blijft maar stijgen. Dermate hoog, dat het absoluut niet meer in verhouding meer staat tot wat het bedrijf daadwerkelijk waard is.

Big Short man

Iedereen voelt eigenlijk op zijn sokken aan dat het een keertje fout gaat. Tesla is vernieuwend en geeft de uitgezakte automotive sector een flinke schop onder de bips. Maar we hebben het nog altijd over een bijzonder kleine speler op de markt. Volgens Michael Burry is het nu wel klaar met de groei. Mocht je hem niet kennen, dat is de man die de huizencrisis in 2008 ook zag aankomen (en daar heel veel geld mee verdiende). Mocht je meer IMDB kijken dan het FD lezen: in 2015 werd de rol van Michael Burry vertolkt door Christian Bale in The Big Short.

Burry is ‘short’ gegaan op Tesla. Hij heeft putopties (meer dan 800.000) die hij kan verkopen tegen een vaste prijs. Hij zet nu in op een verlies van Tesla. Min of meer wat hij destijds deed bij de huizenmarkt waarmee hij fors verdiende.

Groene credits

Burry keek niet alleen naar de onderbuik. Tesla kon een lange tijd groeien dankzij de ‘groene credits’ die het merk kon verkopen aan automerken die de CO2-uitstoot van de verkochte auto’s nog niet op orde hadden. Fiat heeft die tegenwoordig niet meer nodig. Fiat is nu onderdeel van Stellantis en dat concern is al groen genoeg. Die hebben niet de compensatie van Tesla nodig.

Aan het begin van het jaar was een Tesla-aandeel 883 dollar waard. Hedgefonds-eigenaren zien nu in dat Tesla enorm overgewaardeerd wordt. Dit is dan ook het moment om te verkopen voor velen. Sindsdien keldert de koers behoorlijk. Op dit moment staat de koers mop 563,46 dollar. Dat is overigens nog steeds een hoop. In januari 2020 stond het nog op zo’n 85 dollar.

Via: Reuters.