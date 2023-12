Grand Theft Auto 6 aangekondigd met puike trailer [video]

Rockstar Games heeft de komst van Grand Theft Auto 6 aangekondigd.

Vandaag om 15:00 zou het moment dan daar eindelijk zijn. Het lanceren van de trailer van Grand Theft Auto VI. De best verkopende en bekendste gamereeks ter wereld krijgt een zesde deel. De trailer is echter nu al te zien. Nadat gisteravond laat op X de trailer lekte met lage kwaliteit besloot Rockstar Games de trailer zelf maar te lanceren.

De aankondiging komt 10 jaar na de lancering van Grand Theft Auto 5. Dat deel speelde zich af in de fictieve stad Los Santos, gebaseerd op Los Angeles. Voor deel 6 gaan we terug naar de roots, want Vice City is het toneel van de game. Bekend van Grand Theft Auto: Vice City uit 2002.

Hoewel GTA weinig te maken heeft met games als Gran Turismo of een Forza, trekt Grand Theft Auto al jaren autoliefhebbers naar zich toe. In de game kun je met allerlei voertuigen rijden, vliegen of varen.

De auto’s zijn dan weer losjes gebaseerd op echte exemplaren. Denk aan een Lamborghini, Ferrari of Porsche. Rockstar Games weet altijd een mooi lijntje te houden met de werkelijkheid wat dat betreft en dat zie je in alles terug. In het vijfde deel kun je auto’s ook uitgebreid tunen. Afgaande op de trailer moet dat ook in het zesde deel weer terugkomen.

Gamers moeten wel geduld hebben. De aankondiging van Grand Theft Auto 6 is vandaag, het spel zelf verschijnt pas in 2025. Een datum, daar durft Rockstar Games zich nog niet aan te wagen.

De trailer ziet er in elk geval veelbelovend uit, met de populaire cultuur van Florida en Miami mooi weergeven. Inclusief een cultuur van mooie auto’s, lowriders, motoren en meer. Kom maar door! De trailer is zeven uur geleden gelanceerd en op het moment van schrijven al vele tientallen miljoenen keren bekeken.