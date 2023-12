Uitbreiding modelgamma Alpine: er komen er een paar bij!

Een uitbreiding van het modelgamma van Alpine gaat zorgen voor gestage groei.

Van alle nieuwe merken die er de afgelopen jaren bij zijn gekomen, is Alpine nog wel de tofste. Natuurlijk, het helpt als het merk in het teken staat van autosport, sportauto’s en verder eigenlijk helemaal niets. Nu moet het merk eventjes gaan doorpakken. Niet alleen in de autosport, maar ook in de showrooms. De bittere ernst is namelijk: ze verdienen nog geen geld daar in Dieppe.

Uitbreiding modelgamma Alpine

Nu gaat het absoluut de goede kant op en heeft de sportwagenfabrikant dit jaar al meer dan 4.000 auto’s verkocht. Het mag alleen wel een beetje meer zijn en daar zijn ze dus keihard mee bezig. Alpine gaat namelijk het modelgamma flink uitbreiden. Bij Auto-Moto mochten ze een kijkje in de keuken doen en verklapten ze het een en ander.

Alpine A390

De belangrijkste nieuwe Alpine is de A390. Dat is geen Airbus, maar een elektrische crossover. Hoe kan het ook anders? Nu staat zo’n autotype haaks op waar Alpine voor staat (licht, wendbaar). Maar hoeveel voorbeelden wil je hebben van merken die JUIST konden overleven dankzij een crossover?

Dit is de concept van de Mégane E-Tech, van ons mag de Alpine A390 wel hier op gaan lijken! d

Het is wat de markt wil en aangezien Alpine mag shoppen in de magazijnen van Renault, is het niet zo dat ze een auto vanaf de ventieldopjes moeten ontwikkelen. De A390 zal onthuld worden aan het einde van 2024 en in 2025 in de showrooms staan. De auto staat op het CMF-EV-platform en zal zo’n 400 pk krijgen.

Alpine A290

Een auto waar we reikhalzend naar uitkijken, is de Alpine A290. Dat is de Alpine-versie van de Renault 5, een elektrische stadsauto. Het is dus eigenlijk de opvolger van de Clio R.S., die er sinds deze generatie niet Clio’s niet meer is.

Dit is de A290 concept versie.

De elektrische hot hatch komt er in eerste instantie met 220 pk, later zullen er meer motoren volgen met vermogens van 150 tot 280 pk. Het remsysteem is afkomstig van de A110. Het gewicht zal onder de 1.500 kg blijven.

Alpine A110 ‘RS’

Men stopt nog niet helemaal met de A110. Er schijnt nog veel meer in het vat te zitten voor de sportwagen. Er schijnt een extra heftige versie te komen onder de naam ‘A110 RS’. Deze auto moet sneller worden op de Nurburgring Nordschleife dan de POrsche Cayman 718 GT4, die er 7 minuten 28 seconden over doet.

Dit is de Pikes Peak race-versie van de A110. Misschien wel leuk ter inspiratie.

De upgrades behelzen aerodynamica, gewichtsverdeling en Esteban Ocon. Met name dat laatste gaat helpen. Volgens bronnen zou de auto 10 seconden sneller zijn. Een tweede generatie A110 staat overigens wel op de planning. Deze arriveert in 2026 en zal geheel elektrisch zijn.

Het einde van de A110 is overigens wel in zicht. Dat komt voornamelijk door niemand minder dan de EU. De regelgeving omtrent nieuwe auto’s is dusdanig streng, dat het geen zin heeft voor Alpine om de auto te laten voldoen aan de veiligheidseisen. Items als rijbaan-assistentie en een noodstop-functie zijn verplicht vanaf juli 2024. De enige manier om deze rabiate maatregel te omzeilen, is de productie te beperken op 1.500 exemplaren per jaar. Uitbreiding van het modelgamma bij Alpine is dus hard nodig.