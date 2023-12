Porsche boekt bizar record met de 911

Met dit record hoef je met de Porsche 911 niet bang te zijn voor de zeespiegelstijging.

Hoog en droog. Porsche heeft met de 911 voor elkaar gekregen wat nog geen enkele andere autofabrikant eerder heeft gedaan. We hebben het wel vaker gehad over de zin en onzin van sommige records, maar deze is origineel én indrukwekkend. Weer eens wat anders dan het zoveelste rondje ‘Ring.

Porsche heeft het voor elkaar gekregen om met de 911 een record op grote hoogte te behalen. Als eerste auto ter wereld werd met de 911 gereden op 6.734 meter boven zeeniveau. Het record werd behaald op de top van de Ojos del Salado vulkaan in Chili.

Geen enkele andere auto ter wereld is zo hoog geweest. Tellen we de Tesla van Elon Musk die in de ruimte zweefde niet mee. Je hebt altijd baas boven baas hè. Porsche had een team van experts uit Chili, Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten, Canada en Zwitserland meegenomen om het record met de Porsche 911 voor elkaar te krijgen.

Achter het stuur zat drievoudig Le Mans kampioen Romain Dumas. Het record is moeilijker dan je denkt. Een auto op grote hoogte krijgen en even een rondje rijden is er niet bij. Auto’s met een verbrandingsmotor hebben, net als mensen, zuurstof nodig. Op zo’n enorme hoogte is het niet makkelijk ademen. De temperatuur van 20 graden onder nul Celsius viel ook niet mee.

Een flink aangepaste Porsche 911 werd gebruikt om het record neer te zetten. Met hulp van partners als HIF Global, Schaeffler Group, Mobil 1, BFGoodrich en TAG Heuer. De Porsche 911 was bovendien uitgerust met Porsches eigen eFuel, tevens geproduceerd in Chili.

Ik kan me voorstellen dat je een déjà vu hebt. Porsche heeft ongeveer een jaar geleden precies hetzelfde gedaan. Toen werd een hoogte van 6.000 meter bereikt. Dat was toen niet voldoende voor een record. Het record werd behaald in 2020 op een hoogte van 6.694 meter. Porsche was vastberaden het record in handen te krijgen, met deze nu wel succesvolle nieuwe poging.

Porsche op de Vulkaan

Porsche nam twee exemplaren van de 911 mee naar de vulkaan met de bijnamen Doris en Edith. Het record werd gevestigd met de Edith, de lichtere variant van de twee. Beide auto’s zijn een 911 Carrera 4S in de basis.

Het record met de Porsche 911 werd afgelopen weekend op 2 december behaald. Het weer zat mee en er was weinig sneeuw, wat ook meehielp. Romain Dumas heeft bij thuiskomst weer wat leuks te vertellen. Al is het voor hem de tweede keer dat hij met een 911 op een vulkaan heeft gereden. De lucky bastard.