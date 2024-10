Gratis parkeren bij een ziekenhuis? Dat is verleden tijd

Iemand bezoeken in het ziekenhuis gaat je altijd geld kosten, want gratis parkeren is niet meer aan de orde.

Naar het ziekenhuis gaan. In tegenstelling tot een pretpark of dierentuin doe je dat niet voor je lol. En waar het vanzelfsprekend is dat je moet betalen om te parkeren bij een pretpark of dierentuin, voelt het bij een ziekenhuis toch altijd gek. Zeker als daar stevige parkeertarieven tegenover staan.

In het vervelende geval dat je een gewaardeerde familielid, kennis of vriend regelmatig moet bezoeken is het elke keer aftikken bij die parkeermeter. Bij een eenmalig bezoek denk je er misschien weinig over na. Moet je twee keer per week naar het ziekenhuis over een periode van een paar maanden dan lopen de parkeerkosten wel op.

Uit onderzoek van BNR blijkt dat je nog slechts bij 7 ziekenhuizen in Nederland gratis kunt parkeren. Als je weet dat er 105 algemene en academische ziekenhuizen in ons land zijn besef je dat de kans groot is dat je moet dokken. En eigenlijk is gratis parkeren gewoon verleden tijd, langzaam maar zeker gaan steeds meer ziekenhuizen geld vragen voor het parkeren. In de toekomst zullen het er minder op worden, niet meer.

De tarieven bedragen gemiddeld 2 euro per uur voor het parkeren. Of 9 euro per dag of 19 euro per week. In vergelijking met parkeren op Schiphol is het natuurlijk peanuts. Bij regelmatig bezoek heb je het toch al gauw over tientallen euro’s.

Ziekenhuizen gebruiken de inkomsten om parkeerterreinen en -garages te onderhouden. Het is echter vaak onduidelijk wat de ziekenhuizen met een eventuele meeropbrengst doen. Bovendien beheren niet alle ziekenhuizen het parkeren in eigen huis. Bij 15 ziekenhuizen zijn partijen als Interparking en Q-Park verantwoordelijk. In dat geval gaat het om commerciële bedrijven met een winstoogmerk.

In de grote steden is het vaak een dure grap om te parkeren bij een ziekenhuis. De tarieven lopen op tot wel 30 euro per dag. Kortom, gratis parkeren bij het ziekenhuis zien we langzaam verdwijnen naar de achtergrond. Waarbij je in de Randstad en in de grote steden het meeste moet lappen.