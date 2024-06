Betaal 6 ton voor gratis parkeren

Gratis parkeren voor 6 ton is mogelijk in Haarlem. Koop dan?

Ruimte is de grootste luxe. Dat is altijd al zo geweest. Als je gaat vliegen betaal je aanzienlijk meer voor de Business Class. Dat heeft echt niets te maken met fractioneel betere nootjes, iets minder onvriendelijkere service of keuze uit meerdere magnetronmaaltijden. Nope, je betaalt voor de ruimte.

Daarom is parkeren in de stad ook zo duur. Je betaalt immers voor ruimte met maar één enkel doel: je auto parkeren. En dan het liefst zo dicht mogelijk bij de plaats van bestemming. Men parkeert de auto het liefst NAAST de restauranttafel.

Gratis parkeren voor 6 ton

Maar in plaats van telkens de gemeente te betalen om je auto een paar minuten te kunnen stallen, kun je er ook voor kiezen om voor 6 ton gratis te parkeren. Yup, we zeggen dat het verstandig is om 600.000 euro uit te geven zodat je tientjes kunt besparen. Deze garage is van Osiris Hartman en staat in hartje Haarlem, daar waar het parkeren per uur duurder is dan onbeperkt sushi eten.

Onze superscherpe collega’s van Quotenet vonden het pareltje op Funda. Bij Quote keken ze eventjes in het kadaster om te zien wat de prijs eerst was: 9 ton.

Van devaluatie is geen sprake, want tegen de papieren variant van Gertjan Dröge vertelde de verkoper dat er voor dat het pand gesplitst is. Het appartement gedeelte is al verkocht en de garage staat nu te koop.

Als we kijken op de afbeeldingen dan zien we een hele hoop lekkere auto’s voorbij komen. Eindelijk een keer niet de X5 Hybrid, 911 Carrera 4S en een S-Klasse of andere wel erg voord de hand liggende auto’s. Nee, oude Ford Escorts! En check die Sierra, die heeft deze Compomotive TH-velgen als de 190 E met zes-in-lijn. Ook zien een leuke originele Mini.

Douchen tijdens het drukje

Het meest geweldige aan het pand is niet zozeer de parkeerruimte of het feit dat er echt hele toffe auto’s in staan. Nee, het is de badkamer. Al jarenlang probeert ondergetekende een badkamer te krijgen waarin het mogelijk is om fecaliën tegen het keramiek te storen terwijl je doucht. En kijk, hier kan het: Nadeel: het toiletpapier wordt niet. Daar hebben we dan niet direct een hygiënische oplossing voor.

Kijk, die tientjes per dag tikken uiteindelijk toch behoorlijk aan. Mocht je het beu zijn om te parkeren in Harlem, kun je het pand altijd weer verkopen. Als je er 595.000 euro voor vangt, heb je gewoon gratis kunnen parkeren. Interesse? Je kan de advertentie hier bekijken!

Via: Quotenet