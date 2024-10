Porsche Taycan teruggeroepen vanwege kans op brand

Zowel de Porsche Taycan als de Audi e-tron GT zijn teruggeroepen, er is kans op brand.

Nu is het altijd de vraag hoe groot die kans daadwerkelijk is. Je moet als autofabrikant het zekere voor het onzekere nemen. Daarom zijn terugroepacties verzonnen. In dit geval gaat het om een terugroepactie van 34.026 auto’s. Het gaat om 27.527 exemplaren van de Porsche Taycan en 6.499 stuks van de Audi e-tron GT.

Porsche Taycan en Audi e-tron GT terugroepactie

De terugroepactie is in het leven geroepen aan de andere kant van de plas, door de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Voor zover bekend speelt dit euvel vooralsnog in de Verenigde Staten. In het terugroepregister van de RDW valt geen verwante recall te vinden.

Deze terugroepactie in de VS heeft betrekking tot de modules die gebruikt worden voor de aandrijflijn van de Taycan en de e-tron GT. Er is kans op kortsluiting met brand tot gevolg. Reden voor de NHTSA om deze recall in het leven te roepen. Vooralsnog zijn er geen zaken bekend waar het daadwerkelijk tot een brand kwam. Bezitters van de auto’s kunnen dan ook gewoon blijven rijden met de elektrische auto.

Laden tot 80%

Er is wel een advies van kracht. Auto’s die onderdeel zijn van de recall in de Verenigde worden op het hart gedrukt om de elektrische auto niet boven de 80 procent te laden. Nu is het altijd een goed idee om je EV niet hoger dan 80 procent te laden dan als het kan. Het is beter voor de batterij en deze gaat langer mee. Dat is bij een smartphone niet anders, zo kun je een cap instellen zodat je telefoon ’s nachts stopt met laden als 80 procent is bereikt.

De recall is van toepassing op de Taycan geproduceerd van 2020 tot en met 2024 en de Audi e-tron GT geproduceerd van 2022 tot 2024. Taycans geproduceerd na 3 april 2024 komen niet in aanmerking voor de terugroepactie. Bij de Audi e-tron GT is er geen terugroepactie van kracht als de batterijmodulen na 27 mei 2023 geproduceerd zijn.

Met deze terugroepactie worden de batterijmodulen van de elektrische auto’s geïnspecteerd. Ook krijgen de voertuigen een nieuwe diagnostische software geïnstalleerd. Deze nieuwe software kan detecteren als een module niet correct functioneert. In dat geval krijgt de bestuurder een melding in de auto te zien met het advies om niet verder dan 80 procent te laden. Mocht er tijdens de inspectie een euvel naar voren komen dan vervangt men kosteloos de modulen in het batterijsysteem.

In de Verenigde Staten krijgen klanten in de loop van deze maand vanzelf een brief met de vraag om een afspraak in te plannen bij de dealer.