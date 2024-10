HF-11: hypercar van 2 miljoen met benzine óf elektrisch

Dit is de HF-11 van Oilstainlab en de auto gaat ook echt in productie!

De zoveelste hypercar? Ja en nee. Dit is een serieus project en de auto gaat daadwerkelijk in productie. Dat is al een stuk beter te behappen dan al die nieuwe merken met concepts die maar niet van de grond komen.

Waar je naar kijkt is de HF-11, een creatie van Nikita en Iliya Bridan. Een tweeling die hun sporen hebben verdiend in de automotive bij gerenommeerde merken als Cadillac, Honda en Toyota. Ze wilden hun eigen auto op de markt brengen, dat is uiteindelijk de Oilstainlab HF-11 geworden.

Oilstainlab HF-11

Kopers hebben de keuze uit twee aandrijflijnen. Volledig elektrisch of een verbrandingsmotor. Nee, niet apart. Maar samen! Het unieke aan dit concept is dat eigenaren twee aandrijflijnen geleverd krijgen. In een garage kunnen ze gewisseld worden.

De ene aandrijflijn is een 860 pk sterke elektromotor met een accupakket. De andere een 4.5 liter zescilinder boxermotor, goed voor 650 pk. Gekoppeld aan een handbak mag deze motor maar liefst 12.000 toeren draaien. De auto is achterwiel aangedreven.

Voordat je naar de reacties springt en denkt yada yada. De Oilstainlab HF-11 is geen auto die in de schuur is gemaakt. De hypercar bestaat uit een carbon fiber tub met aluminium panelen. De productie wordt verzorgd door hetzelfde bedrijf in Canada die destijds de nieuwe Ford GT hebben gemaakt.

Het is de bedoeling dat de Oilstainlab HF-11 in de lente van 2025 uitgeleverd kan worden aan klanten. Het autobedrijf gaat 25 auto’s maken. Het prijskaartje bedraagt 2,35 miljoen dollar. Zoals gezegd levert het merk de auto met twee motoren, maar als je de elektrische aandrijflijn niet wil krijg je een korting van 500.000 dollar.

Een serieuze hypercar voor de verzamelaar die alles al heeft. Deze kleine groep moet warm lopen voor de HF-11. Het ziet er in elk geval tof uit. Voor de tweeling is het afwachten of dit project het succes gaat worden waar ze zo op gehoopt hebben.