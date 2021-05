Groene S63 Coupé met 900 Nm is episch dik - Autoblog.nl

Een beetje fout, maar toch is zo’n groene S63 Coupé bijzonder dik.

Het probleem met Brabus is dat zwart de favoriete kleur was van Bodo Buschmann en heel veel andere afnemers (waarschijnlijk). De meeste Brabussen worden namelijk in het zwart geïntroduceerd. De reden daarvoor is op zich ook wel begrijpelijk, want ze moeten vaak zo’n auto ook doorverkopen en zwart is een ‘kleur’ die altijd wel in de smaak valt.

Bij de S63 AMG Coupé is dat niet anders. De meeste exemplaren zijn zwart, wit of grijs, al dan niet met een met-effect. Met dit laatste project van MD Exclusive Car Design wordt afgeweken van de standaard kleurkeuze. De bijzondere kleur van de auto is ‘Badlands Green’. Het is een wrap, geen Designo-kleur. Echter, het mag de pret niet drukken, nietwaar? Badlands Green is een kleur van de ‘Exclusive Series’ van PWF (een wrapleverancier).

Verlaagd

Tevens zijn alle aluminium details in het zwart uitgevoerd, evenals de Panamericana-grille. Deze grille is ook later door MD gemonteerd, want op dit pre-faceliftmodel hoort deze eigenlijk niet. Uiteraard is MD Exclusive Car Design een tuner en hebben ze enkele wijzigingen aangebracht bij deze groene Mercedes S63 Coupé. Ten eerste is de auto behoorlijk lager dan normaal. Er is een module voor de luchtvering geïnstalleerd. Deze kun je bedienen met je smartphone, zodat de auto hoger of lager gezet kan worden.

De stance van deze groene S63 Coupé wordt verbeterd middels de enorme velgen. Het zijn gesmede ZP.FORGED 2 Deep Concave-wielen in het donkerbrons. De afmetingen zijn bijna bizar te noemen. Voor zijn de wielen 9,5J breed en meten ze 22 inch in diameter. Achter zijn de wielen even groot, maar 11 inch breed! Dat zorgt uiteraard voor exotische bandenmaten. Voor gaat er 22/30 ZR22 op, achter 295/25 ZR22.

Motor groene S63 Coupé

De motor is de bekende M157, een 5.5 liter V8 met twee turbo’s. deze levert nog altijd 585 pk en 900 Nm. Gewoon, standaard 900 Nm. Dat is anno 2021 nog steeds bijzonder. Wel is er een sportuitlaat gemonteerd met kleppen die je van afstand kunt openen of sluiten om zo te hardheid van het geluid te bepalen: van standje rouwstoet tot standje Coolsingel.

Tenslotte is er in het interieur ook wat gedaan. Het stuurwiel is opnieuw bekleed met carbon en leer. Prijzen zijn niet bekend, maar goedkoop zal het niet zijn. Zeker die velgen en banden zullen een lieve duit kosten. Mocht je interesse hebben, MD Car Exclusive Car Design is gevestigd in Dinslaken, vlak over de grens. Kun je makkelijk even langs Brabus (ook in de buurt) voor een krachtkuurtje.

Meer lezen? Check hier de rijtest met de Mercedes S63 AMG 4Matic+ Coupé!