Mercedes-AMG S63 mogelijk in brand gestoken in Alphen a/d Rijn

De witte Mercedes-AMG S63 liep door het vuur behoorlijke brand- en waterschade op. Brandstichting lijkt voor de hand.

Wat het verhaal hierachter is. Tja, daar valt op dit moment niet veel over te zeggen. Feit is dat de brandweer in Alphen aan den Rijn gisteravond werd opgeroepen voor een autobrand. Ter plaatse bleek het om een Mercedes-AMG S63 te gaan. De auto stond geparkeerd in een openbaar parkeervak in een woonwijk.

Mercedes-AMG S63 brand

Een buurtbewoner wist te voorkomen dat ook zijn BMW vlam zou vatten. Het voertuig kon tijdig verplaatst worden. Het vuur is ontstaan ter hoogte van de voorruit bij de Mercedes-AMG S63. Vermoedelijk gaat het om brandstichting. Hoewel het vuur de auto niet verwoest heeft, is de schade toch aanzienlijk. De brandweerslang heeft bij zowel de motor als het interieur flink huisgehouden. Een niet al te fijne boodschap voor de elektronica van de AMG.

De Mercedes-AMG S63 4MATIC was nog geen anderhalf jaar geleden geïmporteerd. De nieuwwaarde van het voertuig is 226.892 euro. Onderzoek moet uitwijzen wat zich hier precies heeft afgespeeld. Aangezien het niet heel erg laat was zijn er misschien getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Op het eerste gezicht kan de AMG misschien nog wel opgelapt worden, maar dat gaat een flinke klus worden met alle waterschade.

Fotocredit: Josh Walet / Media TV