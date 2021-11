De facelift van één de dikste limo’s van dit moment, de Mercedes-AMG E63S 4Matic+, en wij reden ermee voor een rijtest.

Als je het hebt over een auto die alles kan, dan is de Mercedes-AMG E63S 4Matic+ een topkandidaat. Dit zou een geweldige auto zijn als ze ooit nog een Transporter-film gaan maken. Een gaaf uiterlijk, indrukwekkende prestaties en lekker veel snufjes aan boord. De Mercedes-AMG E63S 4Matic+ heeft het allemaal.

De E-klasse werd een tijdje terug alweeer van een facelift voorzien. Later volgde ook de facelift voor de Mercedes-AMG variant. Het ideale excuus voor ons om die facelift eens aan jullie voor te stellen natuurlijk. Qua aandrijflijn heb je nog steeds een 4.0-liter biturbo V8, goed voor 612 pk en 850 Nm koppel. Hoewel de auto vierwielaandrijving heeft, kun je ook lekker spelen met het kontje als de Drift Mode is ingeschakeld. De AMG is namelijk in staat om de aandrijving op de voorwielen los te koppelen, zodat de achterbanden al dat vermogen moeten verwerken. Een recept voor gecontroleerd glijden natuurlijk.

Je herkent de Mercedes-AMG E63S 4Matic+ facelift voornamelijk een de nieuwe voor- en achterlichten. In het interieur is een up-do-date stuurwiel te vinden. Net als de nieuwste versie van MBUX. De limo sprint in slechts 3,4 seconden naar 100 km/u en je mag van Mercedes-AMG een topsnelheid van 300 km/u halen.

Prijzen beginnen bij 183.316 euro voor de E63S. De minder krachtige (571 pk) E63 begint overigens bij 175.486 euro. De Mercedes-AMG E63S 4Matic+ (2022) rijtest video check je hierboven!