Grote veranderingen voor vrachtwagens - Autoblog.nl

Er is een akkoord bereikt tussen Europa en fabrikanten van vrachtwagens wat er de komende jaren gaat gebeuren. Er zijn wel degelijk veranderingen voor vrachtwagens op komst.

Niet alleen personenauto’s gaan elektrisch. Uiteraard moeten ook andere vormen van transport eraan geloven. Europa heeft een akkoord bereikt met fabrikanten van vrachtwagens. In dit joint statement is opgenomen dat de fabrikanten in Europa in 2040 alleen nog maar elektrische vrachtwagens op de markt zullen brengen.

Climate Impact Research

De overeenkomst is onder andere getekend door de CEO’s van truckfabrikanten en directeuren van de Climate Impact Research (PIK). Denk bijvoorbeeld aan Volvo, DAF en Daimler en zo nog een aantal fabrikanten.

Het statement is niet zomaar een mooi papiertje dat is ondertekend. Het is tegelijkertijd een overeenkomst waarin opgesteld staat dat de transitie naar elektrisch zal worden ondersteund met hulp van overheden. De eerste elektrische vrachtwagens bestaan al. Ook zitten er een aantal in de pijplijn. De investeringen zijn ecghter enorm, net als met elektrische bedrijfswagens.

Veranderingen voor vrachtwagens

Bovendien is de actieradius nog lang geen alternatief voor de diesel trucks van nu. In tegenstelling tot personenauto’s is een enorme actieradius natuurlijk essentieel voor vrachtwagens. Daarom is de overeenkomst ook gericht op 2040. Dit zodat fabrikanten nog 20 jaar de tijd krijgen om de transitie te kunnen maken. Er zijn dus wel degelijk veranderingen voor vrachtwagens op komst.

Verder is in het statement opgemaakt dat de overgang naar emissievrij transport alleen kan, als de gehele transitie betaalbaar is. Zowel operationeel, als iets praktisch zoals de laadkosten. Het aanleggen van een goede infrastructuur voor elektrische vrachtwagens is daarmee essentieel.

Wanneer veranderingen voor vrachtwagens?

Een eerste stap is nu gezet met dit joint statement. Hiermee zijn de eerste veranderingen voor vrachtwagens aanstaande. Het is overigens niet zo dat vrachtwagens op diesel in 2040 ondenkbaar zijn. Dit statement gaat er puur om dat de fabrikanten alleen nog maar schone nieuwe vrachtwagens leveren in 2040 die emissievrij kunnen rijden.

Bron: ACEA