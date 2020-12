Manhart X7 doet eindelijk wat de X7 beloofd - Autoblog.nl

Met de Manhart X7 hoef je je minder zorgen te maken dat je vast komt te zitten.

De meeste crossovers en m SUV’s proberen zoveel mogelijk een sportauto te zijn, lijkt het wel. Neem BMW bijvoorbeeld. Niet toevallig, want een BMW is het onderwerp van dit artikel. BMW noemt zijn SUV’s (dat in feite crossovers zijn) ‘SAV’ en ‘SAC’. Dat staat voor Sports Activity Vehicle en Sports Activity Coupé.

Verlaagde SUV’s

Vervolgens kun je de deze ‘SUV’s’ voozien van de de meest ‘urban’ opties. Dat niet alleen, van alle X-modellen kun je een ‘M Sport’-uitvoering bestellen met verlaagd onderstel gortere velgen, plattere banden en dikkere bumpers. Normaal gesproken zijn dat de onderdelen die je aangeboden krijgt van de betere tuners. Dan hebben we het nog niet eens over de volvette M-modellen die nóg meer op het asfalt zijn afgestemd.

Manhart X7

Maar we leven in een wereld waar alles omgekeerd is. Want als je wilt offroaden met een BMW X7, dan moet je bij Manhart zijn. De Manhart X7 is namelijk dusdanig aangepast dat ‘ie kan doen wat het uiterlijk lijkt te beloven. De basis van de Manhart X7 is de BMW X7 M50i, de allerdikste versie die je kunt krijgen. Althans, als je de Alpina XB7 even niet meerekent.











De luchtvering is bij de Manhart X7 dusdanig geprogrammeerd dat de rijhoogte is toegenomen met 40 hele millimeters. Dankzij deze verhoging is er meer ruimte in de wielkasten voor de 20″ Black Rhino-velgen. Toch wat anders dan de 23″ wielen die je kunt krijgen voor deze auto.

Rubber worsten

De relatief kleine wielen zijn voorzien van enorme rubber worsten. De banden zijn 305/50 R20. Dus 305 millimeter breed rondom. Waarom een breedset kiezen als al je wielen breed kunnen zijn? Volgens de tuner zorgen de modificaties ervoor dat de Manhart X7 nu geschikter is voor het terrein. De wrap laat de auto eer wel serieuzer uitzien, maar draagt niet bij aan de terreinwaardigheid.











Meer vermogen voor Manhart X7

Omdat Manhart een tuner is, hebben ze zich uiteraard bekommerd om de techniek. De 4.4 liter V8 is in standaardvorm al goed voor 530 pk. Bi Manhart maken ze daar doodleuk 650 pk. Het koppel stijgt van 750 Nm naar een tamelijk bizarre 920 Nm. Nu heeft de Manhart X7 dit ook wel nodig, want de auto weegt op kenteken al bijna 2.500 kg.