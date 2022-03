Grotere kans op aanrijding met herten en ander wild

Dus extra goed opletten als je in een bosrijk gebied aan het rijden bent. De kans op aanrijdingen met herten en ander wild neemt toe.

Afgelopen weekend is de zomertijd weer ingegaan. Dat is niet alleen wennen voor sommige mensen. Ook het lokale wild moet even een omschakeling maken. Herten, reeën en wilde zwijnen zijn gewend om juist met zonsopgang of met zonsondergang over te steken. Door het verzetten van de klok is de ochtend- en avondspits precies op een tijdstip dat het wild oversteekt. Daardoor is de kans groter op een aanrijding met herten en ander wild, aldus de Jagersvereniging tegen RTV Drenthe.

In de nacht zijn de dieren wat meer op open plekken te vinden door de rust. Als de zon opkomt zoeken ze juist de dekking op in de bossen. Daar worden de wegen voor overgestoken. Precies op momenten dat Henk in zijn leaseauto onderweg is naar de zaak. Het laatste wat je wil is een aanrijding met herten of ander wild, want de schade is vaak enorm. Met een echt harde klap kun je er zelf ook nog verwondingen aan overhouden.

Door middel van matrixborden waarschuwt de gemeente Ede (Gelderland) automobilisten. Met name op de N-wegen door de Veluwe is het oppassen geblazen. De waarschuwingen van de gemeente zijn niet voor niets. De meeste aanrijdingen met herten en ander wild vinden jaarlijks plaats in de provincie Gelderland. Ieder jaar vinden er duizenden ongelukken plaats.