Bugatti doet iets opvallends met de exclusieve Centodieci

De productie van de Bugatti Centodieci is gestart. Het Franse luxemerk heeft echter iets opvallends gedaan met deze auto.

In het tijdperk na de Veyron heeft Bugatti besloten meer speciale modellen uit te brengen. Geen tientallen varianten op de Chiron, maar echt aparte modellen met een eigen filosofie. De Bugatti Centodieci is daar een voorbeeld van en het merk heeft bekendgemaakt dat de productie is gestart.

Normaal gesproken worden auto’s eerst uitvoerig aan een testprogramma onderworpen voordat ze in productie gaan. Logisch, als je er miljoenen van gaat verkopen. Met een zeer exclusief model is dit minder gebruikelijk. Toch wilde Bugatti geen uitzondering maken voor de Centodieci, waarvan er slechts 10 in productie gaan. De gelimiteerde hypercar heeft dezelfde behandeling achter de rug als bijvoorbeeld de Chiron. We snappen Bugatti wel. Is gewoon een mooi excuus om duizenden kilometers te vlammen met dit apparaat.

De Bugatti Centodieci heeft een testprogramma ondergaan, bestaande uit 50.000 testkilometers. Met een wit protoype zijn allerlei proeven uitgevoerd. Van hoge snelheidstesten tot tests in extreem warm of koud weer. Daarbij werd ook de topsnelheid van 380 km/u ervaren. Pas nadat Bugatti echt honderd procent tevreden was ging het licht op groen om de productie van de Centodieci te starten.

Net als de Chiron, is de Centodieci uitgerust met een 8.0-liter W16 met vier turbo’s. Het blok levert 1.600 pk en sprint in 6,1 seconden naar 200 km/u. Het magische getal 300 staat in 13,1 seconden op de teller. De tien exemplaren zijn uiteraard al vergeven. Alle eigenaren krijgen de Centodieci nog dit jaar geleverd, aldus Bugatti.