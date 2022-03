Buitenkansje: koop een Ferrari 458 met V12 af fabriek

Jazeker, deze 458 met V12 is het werk van Ferrari zelf.

Een Ferrari 458? Met V12? Af fabriek? Het kan zijn dat de titel wat vragen op roept. Dit is dan ook een héle bijzonder 458. De reden dat Ferrari er een V12 in gelepeld heeft: dit was een prototype voor de LaFerrari.

We kennen dit soort auto’s als mules. Om de techniek voor een nieuw model te testen wordt deze vaak eerst nog in een bestaand model gestopt. Of in ieder geval wordt de carrosserie van een bestaand model geleend. In het geval van de LaFerrari werd de 458 hiervoor ‘misbruikt’.

Onder het koetswerk van deze Ferrari 458 schuilt daarom geen V8, maar een V12. Dit is niet precies hetzelfde blok als de V12 die uiteindelijk in de LaFerrari terecht is gekomen. Het gaat om een iets vroegere versie. Hoeveel vermogen deze er uit perst is niet bekend, maar de uiteindelijke versie schopte het tot 800 pk. En dan kwam de elektromotor er nog bij.

Als je niet wilt laten zien in wat voor auto je rijdt kun je de Ferrari ook nog camoufleren. De extra panelen die tijdens het testen op de 458-koets waren gemonteerd zitten er namelijk nog allemaal bij. Reuze handig. Alhoewel, voor het mooie kun je ze beter achterwege laten.

Sowieso moet je deze Ferrari niet kopen voor de looks, maar omdat je hiermee iets heel bijzonders in handen hebt. Het gebeurt namelijk maar zeer zelden dat dergelijke prototypes te koop worden aangeboden.

Er kleeft wel een nadeeltje aan: je mag er niet de openbare weg mee. De testpiloten van Ferrari hebben dat destijds natuurlijk wel gedaan, maar dit prototype heeft geen typegoedkeuring. Dit is dus echt een auto om in een verzameling te parkeren. Iets wat sowieso al vaak gebeurd met zeldzame Ferrari’s.

Dit Ferrari ‘458’ met V12 wordt 14 mei geveild in Monaco door RM Sotheby’s. Het veilinghuis geeft helaas nog geen indicatie van de waarde, dus we moeten afwachten wat zoiets nu opbrengt op de veiling.