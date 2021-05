GT3 RS MR zet bizar snelle tijd neer op 'Ring (+video) - Autoblog.nl

De GT3 RS MR van Manthey Racing is bloedsnel. Dat niet alleen, hij klinkt ook goddelijk.

Wat is er nog gaver dan een gaver dan een Porsche 911 GT3? Inderdaad, een 911 GT3 RS. Is er ook een nog een overtreffende trap daarvan? Nog voordat je aanbelandt bij de raceauto’s?

Jazeker! Er is ook een 911 GT3 RS MR, waarbij MR staat voor Manthey Racing. Dat bedrijf zorgt namelijk voor de voor de raceporsches. Zie het als een soort semi-zelfstandig instituut dat verantwoordelijk is voor de meest hardcore Porsches. In veel gevallen gaat het niet eens om meer vermogen of koppel. Ook zijn ze niet sneller op de 0-100 km/u sprint en vaak is de topsnelheid zelfs lager.

Maximale downforce

De 911 GT3 RS MR is namelijk helemaal afgestemd op maximale downforce. Tevens is er een nieuwe schroefset gemonteerd die op vier manieren is af te stellen. Daarbij zijn er nieuwe en betere remblokken gebruikt. Deze moeten in combinatie met de staal omvlochten remleidingen ervoor zorgen dat de auto beter de bocht omgaat en beter remt. Ook is de auto voorzien van Gurney flaps, een grotere spoiler, flaps en andere aerodynamisch ingrepen. Om te zorgen dat de 911 GT3 RS MR lichter is, zijn veel onderdelen gemaakt van koolstofvezel. Alle details kun je in dit 911 GT3 RS MR-artikel lezen (of je bekijkt de folder van Manthey Racing)



















Rondetijd Porsche 911 GT3 RS MR

Wat je wilt weten is hoe snel de auto is op de Nürburgring van de Nordschleife. Welnu, bij Manthey Racing hebben ze 3 verschillende tijden voor je. Om te beginnen, de officiële rondetijd is 6:54,340. Dat is de gemeten tijd afgelopen 23 april. Deze recordpoging is door een notaris vastgelegd. Duitsers zijn lekker serieus met dat soort dingen.

Dan is er een ‘Sport Auto’-tijd, deze is 6:49,656. Dat is namelijk de methode die gebruikt wordt door Sport Auto (en alle andere recordpogingen eigenlijk). Daarbij wordt een stukje overgeslagen bij de oude pitstraat. De Bridge To Gantry-tijd (BTG) van de GT3 RS MR is 6:34,590. De coureur Kevin Estre is verantwoordelijk voor de indrukwekkende tijden.

Uiteraard betreft het een tijd van een getunede auto. Wel heb je met de GT3 RS MR behoud van fabrieksgarantie. Iets dat je bij veel andere tuners wel kunt vergeten. Daarbij is het ook bewijs dat meer vermogen complete onzin is. Deze 911 heeft ‘slechts’ 520 pk, want aan de motor is in dit geval niets veranderd.

Uiteraard hebben we ook beelden!