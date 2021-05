VDL Nedcar moet productie weer stilleggen - Autoblog.nl

Ook in Born zitten ze zonder chips.

Een onweerstaanbare behoefte aan chips: we hebben het allemaal wel eens. De autoindustrie heeft er nu ook last van. Ze zitten er flink mee in hun maag, want het chiptekort is hardnekkig.

Voor degenen die het niet gevolgd hebben, in een notendop even de situatie. Het begon ermee dat er tijdens de coronacrisis flink minder vraag was naar chips vanuit de autoindustrie. Terwijl er minder auto’s gekocht werden gingen alle thuiszittende mensen juist wel meer computers, tablets, spelcomputers en dergelijke aanschaffen. Gevolg: de productiecapaciteit van de chipfabrikanten werd besteed aan elektronica.

Dat was geen ramp, totdat de autoverkopen weer eerder herstelden dan verwacht. De chipfabrikanten hadden echter al hun handen vol aan de productie van chips voor elektronische apparaten. Daardoor komen autofabrikanten dus zonder chips te zitten en dat is een pittig probleem.

Het chiptekort heeft inmiddels ook ons land bereikt. Vorige week moest VDL Nedcar al twee dagen de boel stilleggen vanwege chipgebrek. Nu is het weer raak: woensdag, donderdag en vrijdag wordt de productie wederom gestaakt. Dit betekent dus dat de productie van de MINI Countryman en BMW X1 vertraging oploopt. Een groot deel van de 3.000 man aan personeel die VDL heeft rondlopen krijgt onvrijwillig een extra lang weekend.

Het ziet er niet naar uit dat het chiptekort op korte termijn gaat verminderen. Intel-topman Pat Gelsinger liet onlangs nog weten dat hij verwacht dat het tekort nog een paar jaar gaat aanhouden.