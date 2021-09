GTO Engineering California Spyder is duur én goedkoop

De GTO Engineering California Spyder is het eigenlijk allebei.

Als je écht de blits wil maken, dan red je het niet met een simpele hypercar. Ja, supergaaf natuurlijk dat je een Bugatti, Koenigsegg of Pagani kunt kopen. Ondanks dat supercars technologische meesterwerkjes zijn, hebben ze ook iets triests. Het is alsof je veel te hard je best doet.

Daarbij kun je eigenlijk niets met een moderne hypercar. Niet dat zo’n auto praktisch moet zijn. Maar je kunt niet eens in de buurt komen van de limieten van zo’n auto. Hoe leuk is het dan nog? En ondanks dat snelheid de primaire USP is, zal een Tesla Model Plaid met een paar koters op de achterbank jou alsnog helemaal het snot voor de ogen rijden.

GTO Engineering California Spyder

Daarom moet je deze GTO Engineering California Spyder gaan kopen. GTO Engineering is een (uiteraard) Brits bedrijf. Deze houden zich bezig met het fabriceren van Ferrari-onderdelen die Ferrari bijna niet meer maakt. Haast niemand rijdt nog met Ferrari’s met Colombo V12 en Ferrari bouwt nauwelijks onderdelen ervoor. GTO Engineering doet dat nog wel (check hier hun site).

Maar het gaat (veel) verder dan dat. Want ze bouwen dermate veel onderdelen, dat ze een compleet nieuwe oude (of oude nieuwe) Ferrari voor je kunnen bouwen. Deze GTO Engineering California Spyder is zo’n auto. Op basis van een ‘eenvoudigere’ Ferrari wordt dan dan deze Spyder gebouwd. Van het origineel zijn er iets meer dan 100 gebouwd en dat is te zien in de vraagprijzen. Op een veiling ben je zo 15.000.000 kwijt voor een California Spyder.

‘Goedkoper’

De auto die je hier op de foto’s ziet, is aanzienlijk goedkoper. De GTO Engineering California Spyder kost namelijk 850.000 pond. Dat is alsnog een hoop geld, maar aanzienlijk minder dan een originele. En omdat het een replica is, kun je dingen doen die je met een origineel exemplaar nooit kan doen. Want wat dacht je van een 3.5 liter Colombo V12? GTO Engineering bouwt de motoren in eigen huis en naar wens kun je zelfs opteren voor een 4 liter Colombo V12!

Er worden maximaal tien stuks gebouwd van de GTO Engineering California Spyder. Dit project is ook om aan de wereld te tonen waartoe het bedrijf in staat is. In de Ferrari-scene zijn ze al redelijk bekend, maar met dit soort projecten wordt het alleen maar beter. Overigens is de GTO Engineering California Spyder niet een exacte kopie. Bij GTO zijn ze redelijk bekend met de nadelen van het origineel. Dus de wegligging is beter, de stijfheid is groter en dankzij die grotere V12 met 320 pk is de 1.050 kg wegende auto nog sneller ook.

Overigens hoef je niet deze auto te kopen. Als je een andere klassieke Ferrari wil laten perfectioneren of voorzien van een nieuwe koets, is dat allemaal mogelijk. Zolang je maar geduld hebt en heel veel geld meeneemt. Maar lang niet zoveel geld als je nodig hebt voor het mindere origineel.