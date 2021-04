GTO Engineering Squalo is de nieuwe Ferrari 250 SWB - Autoblog.nl

Tenminste: kan deze GTO Engineering Squalo jou bekoren als een nieuwe Ferrari 250 SWB?

Sommige dingen zijn beter als ze in het verleden blijven. Een mooie herinnering, wellicht nog een kleine revival en dan gewoon terugkijken als ‘toen was dat zo’. Dat geldt ook voor vele klassiekers. Soms lukt een revival, maar vaak moet je gewoon terugkijken naar auto’s als iets wat werkte in de tijdsgeest van toen.

‘Restomod’

Dat gevoel doemde een beetje op bij ondergetekende toen GTO Engineering hun Squalo onthulde. Het is een hommage aan de Ferrari 250 SWB. Een auto uit de periode van Ferrari dat het merk peperdure auto’s bouwde en zo’n beetje alles wat de ‘250’ naam draagt is nu een onbetaalbare klassieker. De Squalo moet dat naar het nu vertalen. GTO Engineering is trouwens niet de minste partij om te werken aan een project als de Squalo, het bedrijf werkt al jaren aan het restaureren van oude Ferrari’s.

GTO Engineering Squalo

Wat moet de Squalo bieden? Het design is niet nieuw, het is namelijk gewoon een gemoderniseerde 250 SWB. Wel met iets grotere velgen, LED-verlichting en die ongein. Het lijnenspel van de auto klopt, maar met deze moderne touches wordt het toch een wat vreemde mix. Wel is alles handgemaakt, om toch een uniek gevoel aan de Squalo te geven.

Vooral de specificaties moeten het werk doen. De auto krijgt een quad-cam V12 die gekoppeld wordt aan een compleet zelfgebouwde versnellingsbak, handgeschakeld en wel. Ook moet de auto lichter dan 1.000 kg worden. Wat de V12 aan pk’s gaat leveren is niet bekend, maar de GTO Engineering Squalo kan wel eens een snel apparaat worden. Toch wordt benadrukt dat het ook gaat om luxe en een GT-gevoel, dus je krijgt ook een mooi interieur en een relatief riante kofferruimte mee.

Een bijzonder project, maar we kunnen je nu alvast meegeven dat de GTO Engineering Squalo erg duur gaat worden. Wat vind jij: de 250 SWB in het verleden houden of is dit project helemaal het einde?