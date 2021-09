Krijgt de Tesla Roadster concurrentie van AMG?

De Tesla Roadster leek vooralsnog weinig concurrentie te krijgen, maar wat blijkt? Mercedes heeft ook wel interesse in het bouwen van elektrische roadster.

Er zullen ongetwijfeld cabrioliefhebbers zijn die ook de natuur een warm hart toedragen en elektrisch willen rijden. Alhoewel je dan niet een cabrio als tweede of derde auto moet nemen. Maar dat terzijde. Waarom het nu even om gaat: er is heel weinig keuze qua elektrische cabrio’s. Sterker nog, de enige optie is momenteel de Fiat 500eC. En dat is eigenlijk nauwelijks een cabrio te noemen.

Natuurlijk is ook de nieuwe Tesla Roadster in aantocht. Ook dat is echter geen volwaardige cabrio, maar meer een targa. Net als de eerste Tesla Roadster. Het wachten is dus nog steeds op de eerste seriegeproduceerde EV waarbij het dak écht helemaal open kan.

Top Gear sprak over dit onderwerp met Markus Schäfer, de R&D-baas van Mercedes (niet te verwarren met Markus Schäfer, de lyrische tenor). Hij weet wel een paar redenen te verzinnen waarom fabrikanten geen haast hebben om met een elektrische cabrio te komen.

Om te beginnen is het moeilijk om een elektrische cabrio te maken die er goed uitziet, aldus Schäfer. Dat geldt overigens niet alleen voor elektrische cabrio’s. Daarnaast is een cabrio simpelweg in populariteit afgenomen. Dat Chinezen niet om cabrio’s staan te springen helpt ook niet mee.

Toch denk Mercedes na over een elektrische roadster. “Het is een heel aantrekkelijk en emotioneel product”, aldus de R&D-chef, die er bijna emotioneel van wordt. Zo’n product is dus perfect als image builder. Bijvoorbeeld om AMG weer sexy te maken, als het straks volledig elektrisch is.

Dat is inderdaad wat Mercedes in gedachten heeft: “Als we aan AMG denken en aan het maken van een elektrisch merk van AMG, dan denken we zeker ook aan een cabriolet,” aldus Schäfer.

Mocht Mercedes hier inderdaad werk van maken, dan zal het heel lastig worden om de Tesla Roadster te overschaduwen. De prestaties die Elon Musk belooft zijn ronduit bizar en ook de range zou heel indrukwekkend moeten worden. Om nog maar te zwijgen over de raketaandrijving.

Bron: Top Gear

Foto: de Mercedes Vision EQ Silver Arrow uit 2018