Video: Een rondje met een Ferrari 250 GTO - Autoblog.nl

Jazeker, hier op Autoblog kun jij kijken naar een rijtest van de legendarische Ferrari 250 GTO. Alleen niet met Wouter achter het stuur…

Sommigen noemen de Ferrari 250 GTO de heilige graal van de auto in het algemeen. Daar kun je over twisten, maar dat deze auto ergens iets goed heeft gedaan, is evident.

Dat blijkt wel uit zijn prijs. De Ferrari 250 GTO is namelijk niet goedkoop. Sterker, het exemplaar op bovenstaande foto werd in 2018 verkocht voor een bedrag van 70 miljoen dollar. Goeiedag.

Legendarisch

Zo kun je de Ferrari 250 GTO gerust noemen. Er zijn boekwerken over geschreven en een beetje autoliefhebber kent meerdere feitjes over dit model uit zijn hoofd.

Maar toch, we zullen de meest basale wetenswaardigheden over deze ‘Bella Macchina’ even oplepelen.

39 stuks geproduceerd

Van die 39 zijn er 36 gebouwd in de jaren 1962 en 1963. In 1964 verlieten er nog 3 de fabriek, zij het in een iets andere vorm. De aanduiding GTO staat voor Gran Turismo Omologato. De 250 was dus een homologatiemodel om mee te mogen doen aan races. Dat zat simpel gezegd zo, van elke racewagen in bepaalde klassen moesten minstens 100 straatauto’s worden gebouwd en dan werd het model goedgekeurd als racewagen.

39 stuks? Dat is 61 minder dan 100

Ja, Dat klopt. 39 Ferrari’s 250 GTO’s waren er geen 100. Maar toch mochten ze racen. Da’s gek. Het verhaal gaat dat Enzo Ferrari zich er zelf mee heeft bemoeid en de auto heeft ingeschreven als een doorontwikkelde 250 GT SWB. Met dit truukje is dat aantal van 100 stuks natuurlijk wel gehaald.

Maar waar blijft nou die rijtest die ons is beloofd?

Jaja, rustig. Je bent er bijna. Zoals ik al zei, er wordt wel een Ferrari 250 GTO getest, maar niet door Wouter. Zelfs niet door iemand anders van het Autoblog-team. Helaas. De gelukkige is niemand minder dan Simon Kidston van het naar hem genoemde autobedrijf Kidston SA.

Deze man kent het reilen en zeilen wat betreft klassiekers, maar had gek genoeg nog nooit in een 250 GTO gereden. Tot kortgeleden. En deze Simon was zo vriendelijk om er een kort filmpje van te maken. En dat willen wij graag met je delen.

Als laatste; ZET JE GELUID OP STANDJE 10 EN GENIET ERVAN!!!1!