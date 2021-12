Haal die wintersport naar Oostenrijk maar uit je hoofd

Geen goed nieuws voor de wintersportliefhebber die uitkeek naar verse sneeuw in Oostenrijk, want die wintersport kun je wel vergeten.

Normaal gesproken gaan Nederlanders gemiddeld een weekje op wintersport. Aan het einde van zo’n week heb je wel weer genoeg spierpijn om terug te keren naar Nederland. Wie echt op wintersport wil en het moet Oostenrijk zijn, dan zit er niets anders op dan er een vakantie van bijna twee weken van te maken.

Wintersport Oostenrijk

Het leek zo mooi. Ruim een maand geleden schreven we nog dat je gewoon met de auto op wintersport naar Oostenrijk kon. Heerlijk in je trouwe vierwieler naar de met sneeuw bedekte bergen rijden. Je krijgt er spontaan zin in. Moest je QR-code nog wel geldig zijn, of op locatie daar een booster in je arm prikken. Dat plannetje gaat helaas niet zo makkelijk meer door.

Er komt vermoedelijk een quarantaineplicht van 10 dagen voor Nederlanders die naar Oostenrijk willen. Die maatregel is gisteren uitgelekt en de aankondiging komt later vandaag vanuit de Oostenrijkse regering, valt onder meer te lezen bij BNR. In principe is dat een dikke vette streep door de wintersport in Oostenrijk. Want je moet wel een echte verslaafde van het witte spul zijn om 10 dagen opgesloten te willen zitten in je hotel.

Overigens kun je de handen schudden (oh nee, dat mag niet) met inwoners uit het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Denemarken. Ook mensen uit deze landen krijgen te maken met een quarantaineplicht als ze naar Oostenrijk reizen voor de wintersport of andere zaken.