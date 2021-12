Volgende Bentley Mulliner wordt laatste met W12

Er komt een einde aan de beste Britse motor aller tijden. De volgende Bentley Mulliner wordt de laatste die de W12 gaat gebruiken.

Ergens gaat het de Britten erg goed af als er een Duitser aan de leiding is. Ze zullen het nooit toegeven, maar als het om aan auto’s gaat, lijkt dat wel het geval te zijn.

Kijk maar naar MINI, Rolls-Royce en natuurlijk Bentley. We zullen Rover even bewust overslaan. Soms zit je er weleens naast. Bentley doet het al jaren goed onder de vleugels van Volkswagen. Andersom hebben ze er ook profijt van, Bentley is namelijk nog het enige merk dat gebruik maakt van de W12-motor.

Volgende Bentley Mulliner

Maar ook daar zit een einde aan te komen. Dat meldt Autocar. Twaalfcilinders zijn altijd al echt prijzige prestige-objecten geweest. Heel veel ga je er niet van verkopen, het kost veel geld om ze te ontwikkelen én nuchter beschouwd kun je met een V8 net zoveel vermogen en koppel realiseren. Bentley heeft er lang aan vast gehouden, maar volgens de Britse kwaliteitspublicatie is het einde in zicht.



Bentley Bacalar

Maar voor de W12 met pensioen gaat, zal er nog één speciaal model komen om deze motor in het zonnetje te zetten. Dat wordt de volgende Bentley Mulliner. Heel kort door de bocht wordt het een speciale versie op basis van de Continental GT. Nu hadden we vorig jaar al kennis kunnen maken met de Bacalar. Zie het als de Coupé-versie daarvan, maar dan nóg specialer. Het koetswerk zal helemaal afwijkend zijn van de reguliere Continental. Het verschil is groter dan de Bacalar en de GT Convertible. Wellicht met invloeden van de EXP100 Concept GT:





Bentley EXP 100 GT

Hoog prijskaartje

De Bacalar verkocht wel héél erg makkelijk. Ondanks het prijskaartje (1.500.000 pond…), was het laatste exemplaar verkocht voordat de eerste af was! Van de Bacalar werden 12 stuks vervaardigd, verwacht van de volgende Bentley Mulliner zo’n 25 stuks. De mogelijkheden om het model naar wens aan te kleden zijn nog omvangrijker dan bij de Bacalar. Qua prijs moet je denken aan zo’n 2.000.000 pond.









Bentley Continental GT Speed

De motor van de volgende Mulliner is de W12 uit de Continental GT Speed, goed voor zo’n 650 pk. Na deze speciale editie zal de W12 worden uitgefaseerd en zal Bentley meer gaan inzetten op elektrificatie en meer de nadruk leggen op hybrides om daarna over te stappen op elektrische auto’s.

De volgende Bentley Mulliner coupé verwachten we ergens einde 2022, begin 2023.