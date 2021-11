Je kan gewoon met de auto op wintersport naar Oostenrijk

Goed nieuws voor de wintersportliefhebber waarvan de vaccinatie binnenkort niet meer geldig is. Oostenrijk heeft een plannetje bedacht, zodat je nog gewoon met de auto op wintersport kan. Of met de trein, of het vliegtuig.

Om met Carice van Houten te spreken: HOUDT HET DAN NOOIT OP??? Dat gevoel bekruipt menigeen als het weer eens over dat vermaledijde coronavirus gaat. Vandaag lekten er weer nieuwe beperkende maatregelen naar buiten en we zijn er nog lang niet vanaf.

Om de gedachten even te verzetten, boekten velen dan maar een wintersportvakantie in Oostenrijk. Lekker onbezorgd van de berg afsuizen, biertje na afloop en even helemaal niet aan dat kl*tevirus denken.

Nou, mooi niet.

Vaccins niet meer geldig in Oostenrijk

Omdat we sinds een tijdje 1 Europa hebben, zijn de regels in alle lidstaten hetzelfde. Oh nee, het is juist precies andersom. Ieder land bepaalt zelf wat ze doen en Oostenrijk is daar geen uitzondering op.

Dat land bepaalde namelijk recent dat mensen met een Janssen vaccin in hun lijf vanaf 3 januari niet langer als volledig gevaccineerd worden aangezien. Voor de mensen die met Pfizer of Moderna geprikt waren geldt dat die na 270 dagen na de tweede prik niet meer volledig gevaccineerd zijn.

Dikke pech dus als je bijvoorbeeld in de zorg werkt en als eerste volledig gevaccineerd was. Of als je ging “dansen met Janssen”. Je mag Oostenrijk gewoon niet meer in, weg wintersport.

Oostenrijk heeft de oplossing, de boosterprik op locatie

Gelukkig beseft Oostenrijk zelf ook dat er vreselijk veel geld wordt misgelopen als er nauwelijks toeristen naar de wintersport komen, dus ze hebben een oplossing. Je kunt je op locatie laten voorzien van een boosterprik. Dat wil zeggen, een tweede prik voor de mensen met het Janssen vaccin, een derde voor alle andere vaccins. In Nederland kan dat nog niet, omdat we hier met schema’s werken

Wel is het nodig dat je na je boosterprik contact opneemt met Nederland zodat de prik goed gedocumenteerd wordt. Pas als dat gebeurd is, word je als volledig gevaccineerd geregistreerd. Iedereen vanaf 12 jaar kan die prik halen.

Mocht je besluiten om die boosterprik daar te halen, is er niks aan de hand en kun je nog gewoon naar de wintersport in Oostenrijk. Voor iedereen die dat niet wil, om welke reden dan ook, is het pech hebben. Oostenrijk houdt haar deuren hermetisch voor je gesloten.

Dan tot slot de vraag; zou jij ervoor voelen om zo’n boosterprik te halen in Oostenrijk zodat je toch op wintersport kan, of kunnen ze het daar lekker uitzoeken en ga je wel in Nederland naar een kunst skibaan?

Laat het weten in de comments!