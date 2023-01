Hacker kraakt 10 automerken: opent en start auto zonder sleutel

Tegenwoordig zitten auto’s bomvol technologie. Dat kan een nadeel hebben: een hacker heeft tien automerken weten te kraken.

De technologieën die in de auto’s van dit moment zitten maken het leven een stuk aangenamer. Met je sleutel in je broekzak de auto openen, warme stoelen in de winter als je instapt of op afstand je garage laten inloggen om te kijken wat er mis is met je auto zijn maar een paar voorbeelden. Al deze tech komt toch met een nadeel, het is namelijk te hacken.

Hacker kraakt tien automerken

De hacker waar we het hier over hebben is Sam Curry en zijn team. Zij hebben een onderzoek verricht naar de veiligheid van softwaresystemen bij automerken. Het team had eerder gemakkelijk wat deelstepjes gehackt. Hierdoor konden ze de lichten aanzetten en toeteren. Toen kwamen ze op het lumineuze idee om dit ook eens te testen bij automerken.

Het resultaat is jammerlijk. Sommige auto’s zijn net zo goed (of slecht) beschermd als de eerder genoemde stepjes. En denk niet dat we het hier hebben over kleine autofabrikanten. Nee, de fouten in de software zijn ontdekt bij merken zoals Kia, Mercedes en BMW. Curry heeft aangegeven dat hij dit gedaan heeft om te laten zien aan de merken waar hun zwakheden liggen. Niet om schade aan te richten.

Zwakke punt

Het trackingsysteem lijkt met name de boosdoener. Dit systeem van Spireon kan gekraakt worden en dan kan de hacker willekeurige boodschappen geven aan het voertuig. Denk aan het openen of het starten van de auto. Dit systeem zit in meer dan 15,5 miljoen auto’s! Sam Curry kan zelfs in één keer een vloot vloertuigen overnemen. Dit was ook het geval bij politieauto’s en ambulances en dat moeten we toch niet willen. Mensen met slechte bedoelingen kunnen ontzettend veel schade aanrichten als zij hiertoe toegang weten te krijgen.

De resultaten van het onderzoek zijn confronterend. We noemen er een paar. Bij Mercedes en BMW konden de hackers accounts van de eigenaren zien en aanpassen. Bij Kia konden ze zelfs toegang krijgen tot de 360-graden camera’s van het voertuig. Bij Ford konden ze tevens de persoonlijke informatie zien, tot aan het huisadres van de automobilist zelf. Toeteren op afstand, auto uitzetten of seinen met lichten? Natuurlijk, dat kan bij Hyundai.

De automerken hebben (nog) niet gereageerd op het confronterende onderzoek.