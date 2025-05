Bizarre over-the-air update berooft klanten van 600 pk

En je krijgt ze pas weer terug als je bewijst dat je ermee om kan gaan.

Toegegeven: 1.548 pk is belachelijk veel vermogen voor een relatief alledaagse EV. Dat geeft de fabrikant echter niet het recht om na aanschaf te zeggen: weet je wat, we schroeven het vermogen terug. Toch is dat precies wat Xiaomi gedaan heeft.

Het Chinese merk heeft een tamelijk bizarre update doorgevoerd bij de SU7 Ultra. Dat is de 1.548 pk sterke Taycan-rivaal van het merk. Bij nader inzien vond Xiaomi het onverantwoord om mensen zomaar met zoveel vermogen op pad te sturen. Daarom hebben ze het vermogen over-the-air teruggeschroefd naar 948 pk. Dat is ook zat, maar daar gaat nu even niet om.

Wil je toch het volledig vermogen als klant? Dat kan, maar dan moet je eerst bewijzen dat je daar klaar voor bent. Je moet een ronde op een geselecteerd circuit doen om jezelf te kwalificeren voor de volle 1.548 pk. Let wel: nadat je de auto al gekocht had.

Niet geheel verrassend leverde dit een storm aan kritiek op van klanten. Het is natuurlijk van de zotte dat je als fabrikant een auto met 1.548 pk verkoopt en dan achteraf zegt dat je dit vermogen alleen onder bepaalde voorwaarden mag gebruiken. Terwijl het ook anders had gekund. Als ze hadden gezegd ‘je krijgt een gratis circuittraining bij aflevering’ hadden klanten het hartstikke mooi gevonden.

Wat er nog bij kwam: Xiaomi had met de update ook de launch control beperkt. Je moest nu eerst 60 seconden wachten, om stoplichtsprintjes te voorkomen. Mooi is dat: heb je een sprinttijd van minder dan 2 seconden, moet je eerst 60 seconden wachten. Blijkbaar vindt Xiaomi hun eigen auto een gevaarlijk projectiel, maar dat hadden ze van te voren moeten bedenken.

Gelukkig voor de SU7 Ultra-kopers heeft Xiaomi toch eieren voor hun geld gekozen. Na de negatieve feedback hebben ze de update toch weer teruggedraaid. Klanten kunnen dus weer lekker los gaan met 1.548 pk en iedereen zoek rijden bij het stoplicht.

