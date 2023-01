BREEK: Jumbo stopt als sponsor van autosport

Nu gezellige Brabo Frits van Eerd verdacht wordt van witwassen, kapt Jumbo als sponsor van de autosport. Wat betekent dat voor onze held Max Verstappen?

Sponsoren in de autosport worden soms zo legendarisch dat decennia later hun liveries nog warme gevoelens oproepen bij fans. Gulf, John Player Special, Martini, Marlboro; lang nadat de producten van deze merken verboden zijn, zullen de liveries bekend zijn. Eigenlijk is het bijna een beetje gek. Zeker iemand die niet voor Heineken werkt, zal nooit overwegen om giga-groot het beeldmerk van het biermerk op zijn (m/v/i) auto te plakken. Maar je Lancia in de kleuren van Martini hullen, dat begrijpen benzinehoofden wel.

Dakar, WEC, Motocross en Formule 1

Jumbo had de status van bovengenoemde merken nog niet, maar het merk timmerde wel aan de weg in autosport-land. Zeker Nederlandse fan kon Jumbo eigenlijk niet missen. Dakar, Le Mans, motocross, Formule 1, overal is Jumbo de laatste jaren aanwezig geweest. Topman Frits van Eerd is dan ook een echte fan van de gemotoriseerde sport.

Jumbo wast de handen in onschuld na witwas-affaire

Echter deze positieve PR, kreeg vorig jaar opeens een zwart randje. Van Eerd werd/wordt opeens verdacht van geld witwassen. Daarbij zouden ook de autosport-activiteiten van de supermarkt keten betrokken zijn. Het bedrijf was er pijlsnel bij om zich te distantiëren van deze kwestie en de genoemde autosport. Dat was een zaak van Frits en niet van Jumbo, aldus Jumbo. Gek genoeg hadden ze voordien nooit de behoefte gevoeld dit zo duidelijk te stellen.

Kappen met hobby van Frits

Toch wel jammer genoeg, blijven de juridische problemen van de gezellige Brabo niet zonder gevolgen voor de Nederlandse autosport. Jumbo maakt vandaag in het Algemeen Dagblad namelijk de intentie bekend, te willen stoppen met auto- en motorsport sponsoring. Het bedrijf benadrukt daarbij nogmaals dat het KPMG geld heeft betaald om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren. Daaruit blijkt dat Jumbo echt niks te maken heeft met witwassen. En nu wast men dus de handen verder schoon, door te kappen met die hele hobby van Frits.

Max blijft verzekerd van steun

Nu zijn er natuurlijk contracten getekend, dus hoe een en ander zal geschieden, valt te bezien. Jumbo deed onder andere de Jumbo Racedagen, is natuurlijk de drijvende kracht achter Racing Team Nederland en sponsort Jeffrey Herlings en Max Verstappen. Die laatste is natuurlijk de bekendste Jumbo-sporter. Zijn sponsordeal wordt (voorlopig) echter gehonoreerd, zo laat Jumbo blijken. Gelukkig maar, want Max heeft immers nog een weg te gaan voordat hij de best betaalde sporter ter wereld is…