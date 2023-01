The return of the alcoholslot?!

Drinken en rijden is geen goed idee. Daardoor kan het alcoholslot terugkomen, omdat het aantal verkeersslachtoffers de pan uit rijst.

Stevige woorden vanuit de landelijke politiek. Meerdere Kamerleden spreken zich kritisch uit over het huidige beleid en vinden dat er maatregelen genomen dienen te worden lezen we in het BD. Habtamu de Hoop van de Partij van de Arbeid zegt zelfs dat ´het huidige beleid faalt´. Een alcoholslot behoort dan tot de mogelijkheden om het aantal slachtoffers naar beneden te krijgen, dat vinden Veilig Verkeer Nederland en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid ook.

Alcoholslot moet het aantal verkeerslachtoffers verminderen

Het principe is vrij simpel. Je kan pas je auto starten als je (meerdere keren) in het apparaatje blaast. Als iemand teveel gedronken heeft, dan detecteert het systeem het. Gevolg is dat de auto niet start. Een notoire drankgebruiker kan hierdoor geen slachtoffers maken. Echter, het alcoholslot lag en ligt gevoelig.

Dit omdat het inbouwen van het apparaat voor de rekening van de automobilist kwam. En dat was niet goedkoop, namelijk 5.000,- euro. Veel mensen kunnen dit niet betalen en verloren daarom hun rijbewijs. Boeiend, hoor ik je denken. Dat is misschien wel zo, maar ze verloren hierdoor hun baan. Hierdoor kwamen ze in de financiële problemen met alle gevolgen van dien.

De Raad van State vond de maatregel te ver gaan. Daarom kwam er na vier jaar een einde aan het alcoholslot. Destijds reden er meer dan vijfduizend (!) mensen rond met een dergelijk apparaat.

Terugkeer

Steeds vaker lezen we weer in de krant dat er dodelijke slachtoffers zijn gevallen in het verkeer. Ook steeds vaker komt dit door drankrijders. Daarom moet er nu iets aan gedaan worden en wordt onder andere er gekeken naar het alcoholslot. Het kan namelijk veel slachtoffers voorkomen, dat zegt Wim van Dalen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Hij benadrukt daarbij: “Je moet er alleen voor zorgen dat het belang en het nut heel goed worden uitgelegd, zodat je draagvlak krijgt”.

Er lijkt zich een politieke meerderheid te vormen voor een alcoholslot. In het kader van goede journalistiek noemen wij toch nog even een tegenstander, namelijk BVNL. Van Haga, Kamerlid van deze partij, zegt dat de maatregel te gemakkelijk te omzeilen is en dat het meer bureaucratie oplevert. Hij is van mening dat als je teveel drinkt, dat je rijbewijs gewoon ingenomen moet worden. Dan mag je helemaal niet meer rijden, wat veel effectiever is.