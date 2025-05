Ze zijn nu écht gek geworden bij Mansory

Waar zitten we in vredesnaam naar te kijken?!

We waren er vorig jaar heilig van overtuigd: de Mansory Purosangue is het absolute toppunt van wansmaak. We hadden Mansory echter onderschat. De tuner heeft het onmogelijke gepresteerd door een versie van de Purosangue uit te brengen die nóg wanstaltiger is.

We zaten vorige week al een beetje te zeuren over een Zonda met twee spoilers, maar dat was nog niks vergeleken bij deze Mansory. Naast de dubbele spoiler op het dak hebben ze nu ook een gigantische spoiler met zwanenhalssteunen op de kofferklep gemonteerd. Als je dit mooi vindt moet je per direct worden opgenomen in een psychiatrische instelling. Of een oogziekenhuis, één van de twee.

Ook nieuw zijn de uitlaten, die nu naast elkaar gepositioneerd zijn á la Bugatti. De rest van de potsierlijke bodykit hadden we vorig jaar al gezien, het nieuws zit ‘m verder in de kleurstelling. Onder de noemer ‘Tricolore’ heeft Mansory de auto in de kleuren van de Italiaanse vlag gehuld. De Italianen zullen zeer vereerd zijn *kuch*.

Het interieur is ook niet veilig gebleven voor Mansory. De binnenkant is van top tot teen opnieuw bekleed in spierwit leer, met rode en groene accenten. De twee tandartsstoelen die je achterin ziet zijn overigens gewoon de standaard stoelen, alleen de bekleding is nieuw.

Het vermogen is voor de vorm ook nog opgekrikt van 725 naar 755 pk. Het koppel stijgt van 716 Nm naar 730 Nm. Laten we wel wezen: als Mansory per ongeluk vergeet de motorische upgrades door te voeren zal er niet één klant komen klagen.

Over klanten gesproken: slechts drie klanten krijgen de kans om voor lul te rijden in deze Mansory Pugnator Tricolore. En daar zullen ze ongetwijfeld ook nog belachelijk veel geld voor moeten betalen.