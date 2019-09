Hamilton en Verstappen zetten toon in tweede vrije training

Wanneer er op een stratencircuit wordt geracet, dan kan de wedstrijd op zondag nogal eens tegenvallen door de beperkte inhaalmogelijkheden. Gelukkig staan de trainingen en kwalificaties wel garant voor spektakel. Zo ook in Singapore. Net als vorig jaar maken Lewis Hamilton en Max Verstappen tijdens de sessies in aanloop naar de Grand Prix de dienst uit.

Waar Max Verstappen in de eerste vrije training de beste van het stel was, was het in de tweede sessie ‘one-lap hero’ Lewis Hamilton die de koppositie wist te grijpen. Onder de felle lichten van het circuit van Singapore kwam de Mercedes-coureur, die vanmiddag nog een geldboete kreeg voor een te lage brandstoftemperatuur, als beste uit de bus. Hamilton reed een tijd van 1:38.773. Hiermee was hij ongeveer twee tienden sneller dan Max Verstappen, met wie hij vorig jaar op dit circuit in een hevige kwalificatiestrijd verwikkeld was. Het belooft ook dit weekend weer een interessante boel te worden.

De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, Alexander Albon, kende een minder succesvolle training. In bocht 10 schoot hij rechtdoor de bandenstapel in, om vervolgens zijn voorvleugel daar ook achter te laten. Albon kwam uiteindelijk tot een vijfde positie, op ruim een seconde van Hamilton. Charles Leclerc hield hij wel achter zich. De Monegask was de enige coureur van de drie top teams die niet onder de 1:40 wist te komen.

In de tweede vrije training zien we weinig verandering op de tijdenlijsten. Zo wordt de rest van de top tien wederom opgemaakt door de auto’s van McLaren, Nico Hulkenberg en een Toro Rosso. Daniel Ricciardo moet wederom het onderspit delven ten opzichte van zijn meer ervaren teamgenoot. Zelfs met zijn flitsende nieuwe helm komt de Australiër niet aan de tijden van de Hulk.

Racing Point, Alfa Romeo en Haas lijken vooralsnog niet de kop van het middenveld te kunnen bereiken. Williams is uiteraard weer de hekkensluiter, al is George Russell wel weer duidelijk sneller dan Robert Kubica.

Hieronder bekijk je de volledige uitslag.

1. Lewis Hamilton – 1:38.773

2. Max Verstappen – 1:38.957

3. Sebastian Vettel – 1:39.591

4. Valtteri Bottas – 1:39.894

5. Alexander Albon – 1:39.943

6. Charles Leclerc – 1:40.018

7. Carlos Sainz – 1:40.145

8. Nico Hulkenberg – 1:40.324

9. Lando Norris – 1:40.361

10. Pierre Gasly – 1:40.637

11. Daniil Kvyat – 1:40.713

12. Daniel Ricciardo – 1:40.811

13. Sergio Perez – 1:40.875

14. Antonio Giovinazzi – 1:41.128

15. Lance Stroll – 1:41.128

16. Kimi Räikkönen – 1:41.232

17. Romain Grosjean – 1:41.392

18. George Russell – 1:41.445

19. Kevin Magnussen – 1:41.564

20. Robert Kubica – 1:42.177