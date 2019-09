Lamborghini Sián niet de basis voor nieuwe Aventador

Bij de Lamborghini Aventador is het Italiaanse merk aan het melken wat er te melken valt. Het begon met de coupé in 2011, toen kwam de Roadster. Toen kwam er van de coupé een ‘ultieme versie’, de SV. Nog steeds geen probleem, dat deed Lamborghini ook met al hun voorgangers. Een SV Roadster was logisch, maar dat was een nieuwe stap. Tot nog toe oké. Toen kwam de Aventador SVJ, de ultieme versie van de ultieme versie. Logisch, de concurrenten hadden allemaal al een nieuw model, Lambo pakt hun ‘oude’ model en probeert er nog wat paardjes uit te peuteren. Van de SVJ kwam ook nog een Roadster-versie, er zijn twee ‘specials’ geweest (Veneno en Centenario) en de one-off SC18 Alston. Met die logica is de meest recente gelimiteerde Lambo, de Sián, een verfrissende nieuwe richting. Compleet nieuw design en ook al is het ‘nog steeds’ de 6.5 liter V12, met een groene knipoog in de vorm van een mild-hybrid systeem is die motor nog steeds houdbaar. Bovendien is 820 pk gewoon een hartstikke hoog aantal. In theorie is het gewoon de Aventador van de toekomst.

En dat is een grappige claim. In het relatief recente verleden was er namelijk een soort Sián, maar dan op basis van de Murciélago. De Reventón liet niet alleen zien heo heftig de Murciélago kan worden, ook gaf het een nieuwe designrichting aan. Kijk maar eens hoeveel een Aventador en Reventón gemeen hebben. Daarom wordt al de prognose gesteld, geholpen door het feit dat de Sián wat wegheeft van de knotsgekke futuristische Terzo Millennio Concept, dat de volgende Aventador wel eens een hoop Sián kan bevatten. Of dat goed of slecht nieuws is, is aan jou, maar het is in ieder geval fake news.

Designbaas Mitja Borkert vertelt aan Autocar dat de Sián juist compleet gescheiden moet worden van de reguliere line-up van Lamborghini. Het was een uitstapje, een leuk project voor zijn team om een zeer bijzonder design neer te zetten. Bijzonder is de Sián zeker, maar hij kon ook op veel kritiek rekenen. Het zal blijven bij de 63 units die er komen van de gestoorde Italiaan. Overigens belooft Borkert dat elke Sián uniek wordt: elke klant wordt meegesleurd in een wereld van Lamborghini’s bespoke-afdeling Ad Personam en krijgt alles wat hun hartje begeert.