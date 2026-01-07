Autoblog.nl

Video: Linksaf slaan doe je niet zo

In de categorie: hoe krijg je het voor elkaar

Een overzichtelijke kruising. Lage snelheid. Stop-borden. Hier kan echt niks fout gaan toch? Toch?

Bekijk ook deze video: invoegen, maar dan anders

  Robert zegt

    Ik woon in een wijk met alleen maar gelijkwaardige kruisingen, en ik zie deze vorm van de bocht aansnijden vrijwel dagelijks gebeuren. En dan ook nog durven te klagen ‘dat de tegenpartij geen voorrang verleent aan verkeer van rechts’.

