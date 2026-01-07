Video: Linksaf slaan doe je niet zo

In de categorie: hoe krijg je het voor elkaar
Een overzichtelijke kruising. Lage snelheid. Stop-borden. Hier kan echt niks fout gaan toch? Toch?
Bekijk ook deze video: invoegen, maar dan anders
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 2 Reacties
Reacties
Joris24 zegt
Meestal snap ik wel hoe een ongeluk gebeurt, ook al is het niet de bedoeling. Maar hier vraag ik me dan echt af “hoe dan”…
Robert zegt
Ik woon in een wijk met alleen maar gelijkwaardige kruisingen, en ik zie deze vorm van de bocht aansnijden vrijwel dagelijks gebeuren. En dan ook nog durven te klagen ‘dat de tegenpartij geen voorrang verleent aan verkeer van rechts’.