2026 belooft een ijskoud jaar voor elektrische auto’s

De trouwe stekkertrekker bevindt zich op glad ijs.
Na jaren van stevige groeicijfers moet de elektrische auto in 2026 een tandje terug. Dat is niet zozeer omdat niemand meer een accubak wil, maar omdat subsidies verdwijnen, politici twijfelen en autofabrikanten ineens toch wat minder zeker zijn van hun groene gelijk. BloombergNEF gooit er in ieder geval een lekker dramatische term tegenaan: “EV-winter”. Ik zou zeggen trek die groene sjaal maar uit de kast.
Afgelopen met de subsidies
Wereldwijd worden er dit jaar naar verwachting zo’n 24,3 miljoen elektrische personenauto’s verkocht. Klinkt best indrukwekkend, en dat is het op zich ook, maar de groei blijft steken op 12 procent. Dat is echt een pittig verschil met de 23 procent van vorig jaar. De rek lijkt er een beetje uit, zeker in de markten waar EV’s jarenlang met subsidie-infuus overeind werden gehouden.
Zelfs China, normaal gesproken de EV-fabriek van de wereld, begint wat te hoesten. De overheid draait belastingvoordelen terug en probeert de compleet ontspoorde prijzenoorlog tussen merken in te dammen. Het schokkende resultaat: de groei zakt naar zo’n 13 procent. Zelfs BYD, tot voor kort onaantastbaar, voelt de druk en noteerde zijn zwakste groeicijfers in jaren. Geen paniek trouwens, Chinese merken richten hun vizier gewoon nog wat scherper op export. Europa mag alvast ruimte maken.
Begin van het einde?
Aan de overkant van de oceaan is het helemaal feest. In de VS heeft Donald Trump met een grote glimlach de stekker uit EV-subsidies en milieuregels getrokken. Gevolg: de verkoop van elektrische auto’s dook eind vorig jaar keihard omlaag en voor 2026 wordt zelfs een krimp van zo’n 15 procent verwacht. Autofabrikanten schieten in de stress. Ford schreef bijna 20 miljard dollar af op zijn EV-avontuur en zet weer vrolijk in op hybrides. Vol elektrisch? Leuk idee, maar doen we nu even niks mee.a
Europa bungelt ergens tussen hoop en lichte verwarring. De EU twijfelt nog een beetje aan het verbod op de plofmotor en dat zorgt natuurlijk weer voor twijfelende kopers. Toch blijft elektrisch hier relatief populair. In Nederland was vorig jaar 40,2 procent van de nieuw verkochte auto’s volledig elektrisch. Noorwegen doet zoals altijd van die Noorwegen-dingen, met bijna 96 procent EV’s in de showroom.
Is dit dan het begin van het einde voor de stekkerauto? Natuurlijk niet. Batterijen worden goedkoper, modellen betaalbaarder en fabrikanten leren eindelijk dat mensen geen vijftig mille willen aftikken voor een compacte hatchback. De elektrische toekomst staat nog steeds overeind, maar 2026 wordt geen jubeljaar.
Reacties
reactief zegt
12% verwachte groei en toch weet elke website dat te verkopen als rampzalig, slecht etc etc.
Ik zou graag 12% rendement willen hoor ;)
Dat terzijde is die groei eigenlijk nog steeds zeer groot, juist nu de subsidies overal teruggedraaid worden.
Waarom niet met een positieve inslag dit artikel schrijven? Ja ik weet het wel, alles voor de kliks. Triest dat de media zo werkt, de raddraaiers voor het negatieve sentiment.
Peter zegt
Letterlijk de laatste zin van het artikel: “De elektrische toekomst staat nog steeds overeind, maar 2026 wordt geen jubeljaar.”
De vooringenomenheid lijkt bij jou te liggen, fijn dat je dat zelf kan oplossen!
DeWitteCondor zegt
12% is zeker niet dramatisch maar als je goed leest suggereert dit artikel dat ook niet. Afgezet tegen de dalende verkoop va ICEs is dat lang niet slecht, maar het punt is dat die markt grotendeels subsidiegedreven is terwijl ICE kopers eerder beboet worden met allerlei milieubelastingen en heffingen. Dat meewegende + vooruitzicht op solid state EVs binnen nu en 5/6 jaar denk ik inderdaad ook dat de lithium EVs een zware tijd tegemoet gaan, en de restwaardes van huidige EVs navenant ook.
eelco74 zegt
En toch heb ik grote interesse in de nog te komen elektrische GLA dan wel de net nieuwe GLC. De s205 C klasse estate loopt voorlopig nog prima, maar de 2 ton komt in zicht. Ik heb de huidige facelift eqa even proefgereden. En dat beviel eigenlijk prima, best een onderschatte auto.
Dit jaar verhuizen we naar een huis met 14 zonnepanelen en plaats voor een laadpaal op eigen terrein. Dus de overcapaciteit zouden we best kunnen gebruiken om de auto te laden.
Hubert zegt
Ideaal als de auto overdag thuis blijft.
Maar eigenlijk zou je via het electriciteitsnet overdag jouw stroom terug kunnen geven en op andere plaats (aan laadpaal waar je auto staat) weer op kunnen nemen. Eventueel met een realistische aftrek van de gemaakte kosten van de netbeheerder.
potenza zegt
12% groei. Oké afnemende groei maar nog wel groei. En benzine? Als dit daalt dan worden er misschien als totaal minder nieuwe auto’s gekocht. Kan zomaar gezien de wereldwijde ontwikkelingen.
Johanneke zegt
Groei kan niet oneindig doorgaan. Bij Apple (en anderen ook) hebben ze daar wel een oplossing voor: prijzen verhogen. Dan blijft bij eenzelfde verkoop de winst toch oneindig stijgen.
Hubert zegt
Maar dan moet je wel een echte Apple-sukkel zijn om meer dan de hoofdprijs te gaan betalen voor een BEV.
DeWitteCondor zegt
Dat is zeker waar maar de EV heeft in de EU nog altijd maar een marktaandeel van 16%. Dat de groei nu al afvlakt ondanks dat er nog subsidies zijn en terwijl de ICE verkopen kelderen is een teken aan de wand. Ik wil niet van solid state mijn stokpaardje maken maar geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om een lithium EV te kopen komende jaren als we binnen 5/6 jaar solid state EVs kunnen kopen. Toyota mikt op 27/28. Nu zullen dat vast eerst wat premium modellen zijn en vast dat er nog wat vertraging op de route ligt, maar ik houd wel rekening met 30/31. Ik hoef jou denk ik niet uit te leggen wat dat zou betekenen voor de waarde en verkoopbaarheid van huidige lithium EVs. Als je nu in de markt bent zou ik zo goedkoop mogelijk een Model3 op de kop tikken en rekenen op restwaarde nihil na 5 jaar.