2026 belooft een ijskoud jaar voor elektrische auto’s

De trouwe stekkertrekker bevindt zich op glad ijs.

Na jaren van stevige groeicijfers moet de elektrische auto in 2026 een tandje terug. Dat is niet zozeer omdat niemand meer een accubak wil, maar omdat subsidies verdwijnen, politici twijfelen en autofabrikanten ineens toch wat minder zeker zijn van hun groene gelijk. BloombergNEF gooit er in ieder geval een lekker dramatische term tegenaan: “EV-winter”. Ik zou zeggen trek die groene sjaal maar uit de kast.

Afgelopen met de subsidies

Wereldwijd worden er dit jaar naar verwachting zo’n 24,3 miljoen elektrische personenauto’s verkocht. Klinkt best indrukwekkend, en dat is het op zich ook, maar de groei blijft steken op 12 procent. Dat is echt een pittig verschil met de 23 procent van vorig jaar. De rek lijkt er een beetje uit, zeker in de markten waar EV’s jarenlang met subsidie-infuus overeind werden gehouden.

Zelfs China, normaal gesproken de EV-fabriek van de wereld, begint wat te hoesten. De overheid draait belastingvoordelen terug en probeert de compleet ontspoorde prijzenoorlog tussen merken in te dammen. Het schokkende resultaat: de groei zakt naar zo’n 13 procent. Zelfs BYD, tot voor kort onaantastbaar, voelt de druk en noteerde zijn zwakste groeicijfers in jaren. Geen paniek trouwens, Chinese merken richten hun vizier gewoon nog wat scherper op export. Europa mag alvast ruimte maken.

Begin van het einde?

Aan de overkant van de oceaan is het helemaal feest. In de VS heeft Donald Trump met een grote glimlach de stekker uit EV-subsidies en milieuregels getrokken. Gevolg: de verkoop van elektrische auto’s dook eind vorig jaar keihard omlaag en voor 2026 wordt zelfs een krimp van zo’n 15 procent verwacht. Autofabrikanten schieten in de stress. Ford schreef bijna 20 miljard dollar af op zijn EV-avontuur en zet weer vrolijk in op hybrides. Vol elektrisch? Leuk idee, maar doen we nu even niks mee.a

Europa bungelt ergens tussen hoop en lichte verwarring. De EU twijfelt nog een beetje aan het verbod op de plofmotor en dat zorgt natuurlijk weer voor twijfelende kopers. Toch blijft elektrisch hier relatief populair. In Nederland was vorig jaar 40,2 procent van de nieuw verkochte auto’s volledig elektrisch. Noorwegen doet zoals altijd van die Noorwegen-dingen, met bijna 96 procent EV’s in de showroom.

Is dit dan het begin van het einde voor de stekkerauto? Natuurlijk niet. Batterijen worden goedkoper, modellen betaalbaarder en fabrikanten leren eindelijk dat mensen geen vijftig mille willen aftikken voor een compacte hatchback. De elektrische toekomst staat nog steeds overeind, maar 2026 wordt geen jubeljaar.