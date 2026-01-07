Yes! Volvo-zustermerk lanceert deze prachtige station in Europa

Deze auto heeft ook nog eens specificaties waar je ‘u’ tegen zegt.
Volvo lijkt de stationwagen langzaam de rug toe te keren, aangezien de V90 geen opvolger krijgt. Gelukkig is er Zeekr nog. Dit zustermerk van Volvo heeft al een shooting brake in de vorm van de 001 en komt nu met nóg een interessante stationwagen.
Op Instagram kondigt Zeekr Europe aan dat ze 9 januari – aanstaande vrijdag – een nieuw model lanceren. Deze onthulling vindt plaats op de Autosalon van Brussel. Zeekr verklapt nog niet om welk model het gaat, maar het teaserplaatje vertelt ons genoeg.
Het gaat hier om de Zeekr 007 GT, die eerder al in China werd onthuld. Normaliter staan we niet te springen om meer Chinese EV’s, maar deze Zeekr ziet er gewoon heel strak uit. En het is een stationwagen in plaats van de honderdduizendste crossover. Dus wij zeggen: kom maar door.
De specificaties zijn ook niet verkeerd. Integendeel: de Zeekr 007 GT – die in Europa waarschijnlijk 7 GT gaat heten – heeft een 100 kWh accu. Volgens de Chinese CLTC-cyclus levert dat een range op van 825 kilometer. Dat getal zal iets lager uitvallen in de WLTP, maar de range is dik in orde, zoveel is duidelijk. En als je 100 kWh te veel van het goede vindt, is er ook nog een 75 kWh accu, die 650 kilometer range levert.
De Zeekr 007 GT staat ook op een 800V-platform – hetzelfde platform als de Smart #5 – wat razendsnel laden mogelijk maakt. Het precieze snellaadvermogen weten we niet, wel dat de auto in een luttele 10,5 minuten van 10 naar 80% kan laden. Dat is extreem snel. Qua vermogen kom je ook weinig te kort: je hebt de keuze uit 421 en 646 pk.
Al met al belooft de Zeekr 007 GT een hele interessante nieuwkomer te worden. Het zal alleen geen koopje worden. Zeekr profileert zich namelijk als premiummerk. Als het goed is kunnen we vrijdag alles over deze auto vertellen, inclusief de Europese specificaties.
Reacties
cdlop01 zegt
Cltc range is geen Wltp…….vaak 150 a 200km minder.
Mini Joe zegt
C5X
citroen55 zegt
Het eerste waar ik aan dacht 🧐 kopiëren kunnen ze dus nog steeds goed.
marh zegt
Sambal bij?
Voor mij alleen Chinees eten.
Fruitcake zegt
Sambal is niet Chinees
petrolman zegt
Sambal is Indonesisch en hoe ruk Chinese auto’s ook zijn en niemand er ooit een zou moeten kopen; mild boomerracisme is niet sjiek, don’t be a dick.
erce zegt
Overhang voor en achter is toch gewoon te groot? De 001 is echt een stuk beter in verhouding.
petrolman zegt
Ik weet niet of we naar dezelfde auto zitten te kijken maar de woorden ‘prachtig’ en ‘station’ komen niet bij me op als ik dit vehikel zie.
Weer zo’n fantasieloos chinees blobbig crossoverhok met een evenlange overhang achter en voor en een achterruit die zo plat ligt dat er van bagageruimte geen sprake is. Toevallig is deze dan wat lager dan een SUV maar een stationwagon is het niet.
Enfin, kan niet wachten om deze drukkend en douwend met een leasefrusto achter het stuur veel te hard over ’s lands wegen te zien zoeven.
mashell zegt
De achterruit moet een beetje schuin liggen. Om het lijkwagen effect te voorkomen en om de stroomlijn te verbeteren. Tot de nok toe vullen doe je bijna nooit en als je het wel doet neem je eigenlijk gewoon teveel mee op vakantie.
Deze is 146 cm hoog, veel te laag om een crossover te kunnen zijn. Dit is een stationwagen!
petrolman zegt
Dat het in de hoogte geen crossover is betekent nog niet dat ‘ie er niet zo uit ziet.
En dat ruitje ligt echt veel platter dan bij de gemiddelde Volvo/BMW/VW/Audi/Merc wagon. ‘Dan neem je te veel mee’ is een aparte manier van zeggen dat de achterste halve meter van de bagageruimte eigenlijk in iedere praktische zin niets meer voorstelt dan die van een sedan. Het hele deel achter de achteras is aflopende daklijn, geen bruikbare ruimte.
Dit is met de allerbeste wil van de wereld nog steeds eerder een ongemakkelijk vormgegeven lifestyle combi of hatchback en geen station.
mashell zegt
Een lifestyle combi is een stationwagen, een net iets minder lelijke. Voor die ene keer per jaar dat je twee weken naar een camping emigreert hoef niet heel het jaar in een lelijke hoekige auto te rijden. En voor die nieuwe wasmachine eens in de 10 jaar ook niet.
Dit lijkt gewoon totaal niet op een crossover, te laag en te lang in verhouding met de hoogte.
petrolman zegt
Je kunt er op alle manieren naar kijken en feitelijk wordt deze discussie toch niet want de verschillen tussen modeltypes zijn altijd redelijk arbitrair.
Maar los van welke categorie dit ding bezet mag toch duidelijk zijn dat de verhoudingen van deze auto in niets lijken op wat normaliter doorgaat voor een stationwagen? De overhangen zijn te lang (zeker voor) de daklijn is veel te steil aan de achterkant en de motorkap is veel te kort. De A-stijl eindigt op de achterkant van het wiel zoals je vaak ziet bij -jawel- crossovers en veel minder vaak bij stationwagens, zeker die van 4.8m+ lengte.
Zelfs als de buitenmaten van de auto in principe binnen de normale kaders vallen kan het design nog totaal iets anders zijn. Pak de zijprofielen van alle stationwagens van de afgelopen decennia erbij en vergelijk, deze wagen is qua design geen station. Pak er een ander voorbeeld bij: veel SUVs en Offroaders vullen dezelfde fysieke box maar vallen absoluut niet in elkaars categorie.
En nogmaals, je kunt honderduit roepen over hoe onnodig ruimte voor jou is en hoe lelijk jij blijkbaar de traditionele stationwagen vindt; deze auto heeft geen ruimte op de plek waar stationwagens nou juist als stationwagen kwalificeren door die ruimte wel te hebben.
Joris24 zegt
Jammer dat de +1 knop er niet meer is.
gerjan zegt
Precies wat ik dacht. Dit is crossover suv en prachtig is idd smaak gevoelig. Plus ee zit geen motor in.
mattr zegt
Prachtig?
gregorius zegt
Nou. Zeekrs zijn niet slecht geprijsd. Bij de volle modellen zit vaak gewoon alles er direct in.
Die elektrische PK’s de ze geven (het dubbele van wat de Duitse merken zo’n beetje doen), zijn ook lekker.
Beetje jammer is dat Tesla scherm; maar wie weet werkt het wel.
Als Stationwagen liefhebber die een opvolger wil hebben, bij voorkeur een EV, zou dit m zomaar kunnen worden.
Sans Beaster zegt
Toch lijkt de combinatie van robotica en de praktische stationwagon een sterke stap richting de toekomst van veiligere en efficiëntere mobiliteit.
Joris24 zegt
“Prachtige station”?? Is dit een chinese advertorial? Kraak noch smaak, zoveelste AI ontwerp van een gerebadgede chinees. Lekker concurrerend gebouwd met kinderarbeid, dwangarbeid en gigantische staatssteun. Komen wij met onze zoveel weken ouderschapsverlof en zware CO²-productiebelastingen voor europese autobouwers niet tegenop geconcurreerd.
Wel, na mij de zondvloed, maar ik word er niet warm van.
ra-smit zegt
+1!
gabrielo zegt
Vind het derde zijruitje toch wel klein en hatchback-achtig ogen voor een station-profiel, en de auto in het algemeen wat hoog ogen ten opzichte van zijn lengte en breedte.
verdebosco zegt
Ik hoef deze niet. Vlees nog vis. Geen schim van een V90 of V60. Vooral de aansluiting van het dak op de rest is erg truttig (ooit veel bij Lancia’s en Opels voor vrouwen). Interieur ook 13 in een dozijn.
evert01 zegt
Ik vind hem verschrikkelijk lelijk
En zeekr klinkt als een chinees merk
@autoblog kunnen jullie fixen dat je account altijd automatisch uitlogt op telefoon?
minimoke1984 zegt
Ben er nog niet uit of ik dit nou wat vindt.. De Smart 5 waarover gesproken wordt die vindt ik voor een SUV nou wel iets hebben.. Zou best is de opvolger van mijn model S kunnen worden.. Die gaat er dit jaar uit en dan moet er een station of SUV voor in de plaats komen met zoveel mogelijk range en zsm kunnen laden. Weer een S had ook gekund mits de prijs gezakt zou zijn en ze 800v zouden kunnen laden.. Nu is het tov mijn 2021 model (LRPlus) vrij weinig vernieuwend.. Het laden gaat een paar minuten sneller van 35 -> 30 min (10-80%) en de range is toegenomen naar 744wltp (was 650) maar werkelijk is nu ca 590 ipv 555.. maar prijs is nu 110k en dat was 86k.. Die prijs vind ik echt te veel zeker bijna alle EV’s goedkoper zijn geworden.. (ook Model Y en 3) .. In mijn ogen had de S dus ook moeten zakken in prijs naar max 80 maar dat is dus niet gebeurt. Gemiste kansen denk ik.. Tesla loopt nu echt een beetje achter de feiten aan. Zonde.. maar ja ben toch niet merk gebonden.. Nu genoeg andere keuzes, dat was 4 jaar geleden toch echt even anders
Robben zegt
Als je Zeekr een Volvo zustermerk noemt, is het dan ineens geen Chinese rommel meer?
Robert zegt
Ik ben wel benieuwd hoe dit model zich verhoudt tot bijvoorbeeld de ID.7 van Volkswagen, of de i5 wagon van BMW.
Evoque zegt
Hebben ze geen ogen op de redactie? Wat een wangedrocht. Die enorme overhangen voor en achter, het lijkt wel een citroen C6 wat dat betreft. Het is echt een erg lelijke auto, Die elektropaardjes vind ook niemand interessant. Het blijft nadeel op nadeel. Eerst heb je een WLPT range, waar je gevoegelijk 15% af kunt trekken. Dan willen ze dat je maar tussen de 10 en 80% oplaad. Bij een LFP accu niet echt nodiig, maar bij NMC zeker. Nou, dan ben je nog 30% range kwijt. Dan is het nu winter, en mijn overbuurman die met zijn R5 normaal 300-320 kikometer haalt, haalt dan nog maar 250km. Weer 20% kwijt. Hij moest van de week ook nog weggesleept worden, want de hele auto hield ermee op door de kou.
Het blijft gewoon kut, zo’n EV, en deze auto is ook nog gruwelijk lelijk, naar mijn bescheiden mening.