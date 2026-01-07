Yes! Volvo-zustermerk lanceert deze prachtige station in Europa

Deze auto heeft ook nog eens specificaties waar je ‘u’ tegen zegt.

Volvo lijkt de stationwagen langzaam de rug toe te keren, aangezien de V90 geen opvolger krijgt. Gelukkig is er Zeekr nog. Dit zustermerk van Volvo heeft al een shooting brake in de vorm van de 001 en komt nu met nóg een interessante stationwagen.

Op Instagram kondigt Zeekr Europe aan dat ze 9 januari – aanstaande vrijdag – een nieuw model lanceren. Deze onthulling vindt plaats op de Autosalon van Brussel. Zeekr verklapt nog niet om welk model het gaat, maar het teaserplaatje vertelt ons genoeg.

Het gaat hier om de Zeekr 007 GT, die eerder al in China werd onthuld. Normaliter staan we niet te springen om meer Chinese EV’s, maar deze Zeekr ziet er gewoon heel strak uit. En het is een stationwagen in plaats van de honderdduizendste crossover. Dus wij zeggen: kom maar door.

De specificaties zijn ook niet verkeerd. Integendeel: de Zeekr 007 GT – die in Europa waarschijnlijk 7 GT gaat heten – heeft een 100 kWh accu. Volgens de Chinese CLTC-cyclus levert dat een range op van 825 kilometer. Dat getal zal iets lager uitvallen in de WLTP, maar de range is dik in orde, zoveel is duidelijk. En als je 100 kWh te veel van het goede vindt, is er ook nog een 75 kWh accu, die 650 kilometer range levert.

De Zeekr 007 GT staat ook op een 800V-platform – hetzelfde platform als de Smart #5 – wat razendsnel laden mogelijk maakt. Het precieze snellaadvermogen weten we niet, wel dat de auto in een luttele 10,5 minuten van 10 naar 80% kan laden. Dat is extreem snel. Qua vermogen kom je ook weinig te kort: je hebt de keuze uit 421 en 646 pk.

Al met al belooft de Zeekr 007 GT een hele interessante nieuwkomer te worden. Het zal alleen geen koopje worden. Zeekr profileert zich namelijk als premiummerk. Als het goed is kunnen we vrijdag alles over deze auto vertellen, inclusief de Europese specificaties.