Volkswagen T-Roc nu met krachtigere diesel verkrijgbaar

Volkswagen heeft net voor het weekend nog een fijne onthulling gedaan voor liefhebbers van compacte crossovers en sterke dieselmotoren. De T-Roc wordt in de nabije toekomst namelijk ook geleverd met een nieuwe ‘top-of-the-line’ TDI-motor.

De krachtigste zelfontbrander in het gamma van de T-Roc is tot op heden een 150 pk sterk exemplaar geweest, maar daar moet spoedig verandering in komen. Volkswagen heeft bekendgemaakt dat het de T-Roc voortaan ook zal leveren met een 190 pk sterke diesel. Het gaat om de tweeliter TDI, die dus goed is voor 190 pk en liefst 400 Nm. Beter nog is dat de auto standaard 4MOTION vierwielaandrijving heeft, evenals een zeventraps DSG-automaat.

In Duitsland moet deze versie van de T-Roc precies 35.105 euro kosten, hoe duur hij in Nederland zal zijn, dat is vooralsnog niet duidelijk. Met de toevoeging van dit 190 pk sterke TDI-blok aan het gamma komen de dieselmotoren redelijk op niveau, maar de benzine uitvoeringen zijn duidelijk de sterkste krachtbronnen. Zo is er een 300 pk sterke variant van de T-Roc.

Naast de aankondiging van deze tweeliter diesel voor de T-Roc heeft Volkswagen een tweetal pakketten aangekondigd voor het model. De auto zal in de toekomst ook besteld kunnen worden met het ‘Black Style’ designpakket en het ‘Beats’ geluidspakket.