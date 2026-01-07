Autoblog Foto van de Maand – December 2025

De laatste ronde van 2025, maar zeker niet de minste.

We hebben vorige week ons nieuwe Foto van de Maand-jurylid geïntroduceerd: Noortje Blokland neemt het stokje over van Eric van Vuuren. Zij mag meteen aan de bak om zich te buigen over de Foto van de Maand van december. Voor de gelukkige winnaar ligt een bol.com cadeaubon ter waarde van €100 klaar.

Ons vaste jurylid is dus Noortje Blokland, daarnaast doet @officiallucasvisuals een duit in het zakje als gastjurylid. Hij won vorige maand met een spectaculaire foto van een steigerend paard en een Mustang.

Deze Alfa is de eerste upload van @twanvanderkolk op Autoblog Spots, maar daarmee pakt hij meteen een plekje in de top 3. Dat is een mooi debuut!

Machiel: “Een modderig terrein ziet er meestal troosteloos uit, maar voor actiefoto’s met een Alfa in rallyuitmonstering is het een perfecte setting. Met de opspattende modder, de reflectie in de plas en de gloed van de koplampen is het een lekker sfeervol plaatje. De colour grading is ook mooi gedaan. Wel had ik graag nog iets meer beweging in de foto gezien, om het actiegevoel te versterken.”

Noortje: “De serie van deze Alfa bevat een aantal echte knallers. En waarom zou je ook niet met een GTV door de modder gaan scheuren? Dat levert in elk geval een beeld op dat direct de aandacht trekt. De compositie is aan de drukke kant, er gebeurt veel in de achtergrond. Toch springt de auto dankzij de kleurstelling nog steeds mooi naar voren. Het mistige effect rondom de koplampen is een sterk en sfeervol detail dat extra dynamiek toevoegt aan de foto. Mogelijk had het beeld nog sterker kunnen worden door het verkeer op het achterliggende viaduct in Photoshop weg te werken en iets strakker in te zoomen. Daardoor zou de focus nog meer op de Alfa komen te liggen en minder op de omgeving.”

Lucas: “Wat een mooie foto! Je ziet echt de snelheid en kracht door de opspattende modder en de beweging in het frame. De warme koplampen contrasteren prachtig met de sombere lucht en natte ondergrond, wat de foto extra sfeer geeft. De lage camerahoek zorgt ervoor dat het onderwerp krachtig overkomt. Ook de achtergrond met de brug en het open terrein versterkt het gevoel van ruimte en avontuur wat natuurlijk bij deze auto garant staat. Heel mooi vastgelegd.”

Eau Rouge is een uitstekende fotolocatie en dat bewijst @joepcox maar weer eens met deze foto van een Sauber-Mercedes C9 die in volle vaart naar boven knalt.

Machiel: “Wat een heerlijke actiefoto! Er zit lekker veel beweging in en tegelijk is de auto nog scherp. Zo hoort het! Het opspattende water maakt deze foto helemaal af. De onscherpe auto op de achtergrond is een leuke bonus. Dit versterkt het racegevoel en laat ook duidelijk het hoogteverschil zien.”

Noortje: “Petje af! Het maken van een panning shot (ook wel meetrekker genoemd) in de beruchte Eau Rouge bocht van Spa vereist techniek en een vaste hand. De omhoog stuivende Sauber rijdt niet alleen langs, maar ook schuin naar de fotograaf toe, wat het scherpstellen nog lastiger maakt bij racesnelheden. Legendarische auto en lekker veel beweging door de lage sluitertijd en spray achter de auto. Knap gedaan.”

@Row1 is geen onbekende is deze rubriek. Deze maand is hij terug op de bovenste trede van het podium, met deze prachtige foto van een M3 Touring.

Machiel: “Qua licht en compositie is deze foto een waar kunstwerkje. De slagschaduw van de poort en de BMW zorgen voor een heerlijk contrast. Sowieso is dit een hele gave locatie. Ook het kleurenpalet is mooi, met warme tinten die contrasteren met het diepe blauw van de auto. Dit alles maakt deze foto een echte eye-catcher!”

Noortje: “Wat een ontzettend gave plaat zeg! Persoonlijk ben ik groot fan van strijklicht en tegenlicht. De setting oogt mysterieus en dat is precies wat deze BMW met ‘snake eyes’ goed tot z’n recht laat komen. Daarnaast wordt de combinatie van oranje en blauw in de foto ook wel een complementair contrast genoemd en dat zorgt voor een kloppende harmonie. Wellicht was het ook mooi geweest als de foto aan de onderzijde wat ingekort/bijgesneden was, zodat de horizontale lijn op de muur en het groene dijkje in de achtergrond precies over het midden van het beeld zouden lopen, maar dat is een detail.”

Lucas: “Wat een schitterende foto! Het licht valt prachtig door de boog en omlijst het onderwerp perfect. De schaduwen op de stenen grond geven diepte en maakt de setting extra sfeervol. Over de kleurkeuze van de locatie en het object is ook goed nagedacht. De felle achtergrond kan een beetje afleidend zijn maar voor deze foto niet storend. Ook de combinatie van ruwe bakstenen en modern design geeft de foto een krachtige, contrasterende uitstraling. Prachtig vastgelegd.”

De jury heeft bij deze @Row1 unaniem uitgeroepen tot de winnaar. Hij krijgt de bol.com-bon thuisgestuurd. Deze maand is er weer een nieuwe ronde, waarbij we opnieuw een waardebon hebben voor de winnaar. Bovendien verloten we een extra bon ter waarde van €100 random onder de uploaders. Genoeg reden om je foto’s te delen op Autoblog Spots!