Hamilton heeft de titel al opgegeven

Zevenvoudig kampioen Hamilton gooit na vier races de handdoek in de ring. Hij heeft de titel al opgegeven.

Het was weer een gave race vandaag, met veel actie eigenlijk de hele race door. Een beetje vocht op de baan doet dat vaak met races in de F1. Eigenlijk was het alleen helemaal vooraan niet heel spannend. Niet dat Max Verstappen een straatlengte wegreed bij Perez en Leclerc. Doch echt in gevaar leek zijn overwinning ook nooit te komen. Niet alleen voor de Verstappen-fan, ook voor de neutrale fan was het uiteindelijk allemaal goed nieuws. Door een voutje, verspeelde Leclerc nog eens 7 punten extra. Met nog talloze races te gaan, leeft het kampioenschap bij de coureurs daardoor opeens weer helemaal. En Max lijkt met zijn tweede stek in het WK toch andermaal de grootste uitdager van Charles.

Waar er winnaars zijn, zijn er (naast Leclerc) echter ook verliezers. Ricciardo had weer een bagger race en bewees Sainz geen dienst door de Spanjaard ook uit schakelen. Latifi komt in het geheel niet uit de voeten met de nieuwe auto. En ook Mick Schumachers kwaliteiten worden, nu Mazepin niet meer zijn teammaat, is toch enigszins gerelativeerd. Maar het verhaal van de wedstrijd was eigenlijk toch wel het echec van Lewis Hamilton.

De kampioen kwam, net als in Djedda, totaal niet uit de verf. Het was niet alleen de Mercedes, want net als bij de race in Saoedie-Arabië, ging Russell een stuk beter. Destijds heette het nog dat Russell met een andere afstelling reed. Dit keer was dat verhaal er eigenlijk niet. Desalniettemin veranderde HAM vandaag in de BOT van de afgelopen jaren. Hij hobbelde wat rond buiten de top-10 en kwam volgens haters kritische kijkers nog geen grasmaaier voorbij. Na tientallen rondjes Gasly gevolgd te hebben zonder een echte inhaalpoging te doen kwam LH44 als veertiende over de finish. Door de vijf seconden straf van Ocon werd dat uiteindelijk nog P13. Maar daar wordt sir Lewis natuurlijk niet warm of koud van.

Net als gisteren, was Hamilton na de race dan ook weer behoorlijk teneergeslagen. Sky Sports F1 probeerde het nog door te stellen dat Toto zijn superster beterschap beloofde over de radio na de race. Maar Hamilton is zelf niet bereid vast te blijven klampen aan die hoop. Zich mengen om de strijd voor de titel dit jaar, dat ziet Hamilton al lang niet meer zitten:

Ik lig uit de strijd om de titel, dat is gewoon zeker. Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar ik ga nog wel mijn best doen om er het beste van te maken. Lewis Hamilton, staat na rake klappen gewoon weer op

Waarvan akte. Geloof jij dat Hamilton dit jaar nog een race gaat winnen? Of wordt dit zijn eerste seizoen waarin dat niet lukt? Laat het weten, in de comments! Ik geef alvast als bonus mijn eigen mening: ik denk dat het op een rare manier toch nog gebeurt.