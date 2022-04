Uitslag Formule 1: Grand Prix van Emilia Romagna 2022

Wie wint de Grand Prix van Emilia Romagna in 2022?

Ah Italië. Passie, pizza, pittige bella donna’s, puike supercars en goed weder. Althans, normaal gesproken associeer je dat laatste ook met het laarsland. Maar dit weekend mag het nog niet echt vlotten met het zonnetje. Zoals we weten is dat stiekem altijd alleen maar goed nieuws voor F1 fans, zeker degenen die niet naast de baan zitten. Een bakje water van de weergoden staat immers vaak garant voor interessante sessies.

Ook dit keer was dat weer het geval. In een vochtige kwalificatie pakte Verstappen P1 en Leclerc P2. Geen bijzonder resultaat op papier, maar in realiteit was het een stuk spannender. Dat bleek ook uit het feit dat Perez slechts zevende was en Sainz tiende na een crash in Q2.

Gisteren in ‘de Sprint‘ stelden de tweede mannen van de topteams orde op zaken. In 21 rondjes reden ze alsnog naar de tweede startrij voor vandaag. Verstappen moest even slikken toen Leclerc voorbij kwam bij de start, maar dat maakte zijn inhaalactie op de Monegask richting het eind van de sprint des te zoeter. Red Bull leek op reespees net dat beetje extra te hebben. Voor het kampioenschap zou het wel fijn zijn als dat vandaag ook echt zo blijkt te zijn…

Start

Komt Leclerc weer meteen voorbij aan Verstappen? Neen! Sterker nog de Monegask heeft een veel mindere start dan gisteren en ziet Perez en Norris aan zich voorbijkomen. Episch nieuws voor Red Bull dus dat naar een 1-2 gaat, terwijl het de grote concurrent terug ziet vallen. Op een nog altijd zichtbaar glibberig circuit, gaat het vervolgens ook nog mis voor de andere bolide van team rood.

Carlos Sainz kent een dramatische seizoenstart en staat voor de tweede keer in twee races vast in een grindbak. Dit keer kan de Spanjaard er niks aan doen, hij krijgt een tikkie van Ricciardo. De Ozzie verlaat zelf ook het asflatlint en verliest daarmee veel tijd. Hij kan echter wel de race hervatten.

Een beetje verder achterin het veld lijkt Schumacher eventjes in gave move te maken ten opzichte van Vettel en Alonso. Doch de jonge Duitser overdrijft het net een beetje, geeft iets teveel gas en spint van de baan. Daarbij raakt Schumacher Alonso lichtjes op de sidepod, maar de veteraan lijkt daar mee weg te komen.

Omdat Sainz vaststaat, last de wedstrijdleiding een safetycar in. Dat roept de vraag op of er coureurs zijn die het aandurven te wisselen naar slicks. Maar dat is niet het geval. De baan lijkt weliswaar al redelijk op te drogen, doch op veel teamradio’s horen we dat er nog meer regen aankomt. Je wil natuurlijk niet wisselen voor slicks en direct daarna een bak water op je bol krijgen.

Ongekende luxe voor Max als de safetycar het circuit verlaat. Met Perez achter zich, weet de Nederlander dat hij zich iets minder zorgen hoeft te maken dan anders. Sergio sluit netjes aan. Leclerc zet meteen druk op Norris, maar het lukt hem niet om LN4 meteen in te halen. Het is echter wel duidelijk dat de Ferrari meer snelheid heeft dan de McLaren.

In ronde 8 gaat LEC dan toch voorbij aan NOR. Hij kan daarna op jacht naar de Red Bulls. Perez rijdt op dat moment drie seconden voor hem, met Verstappen daar weer drie seconden voor. Achter de top 4 hebben Magnussen en Russell goede zaken gedaan. De Mercedes is in de race andermaal duidelijk beter dan over één ronde en Russell is ook duidelijk sneller dan Magnussen.

De Deen is echter notoir lastig in te halen en dat geldt ook dit keer. Russell bijt zich een aantal keer stuk en doet dan een poging waarbij hij iets te ver doorschiet in de eerste chicane. Magnussen pakt zodoende de verloren plek weer terug. Enige tijd later is het dan wel raak en gaat Russell naar P5. Dat is een stuk beter dan zijn teammaat Hamilton. De zevenvoudig kampioen zit vast in een treintje achter Tsunoda en Stroll.

Wellicht nog erger is dat Hamilton zijn team verteld dat het nog te vroeg is voor slicks als Ricciardo laat zien dat de gladde banden veel sneller zijn. De ver terug gevallen Australiër is de eerste die wisselt in ronde 17 en gaat meteen harder dan de leiders in de wedstrijd. Alle engineers aan de muren zien dat natuurlijk ook, dus vervolgens komt iedereen binnen voor de eerste stops.

Mid Race

Nadat Alonso toch schade blijkt te hebben opgelopen van het tikje dat hij kreeg van Schumacher en daardoor uitvalt, shuffelen de stops het middenveld enigszins. Vooraan verandert er vooralsnog weinig. Dat wil zeggen: Perez stopt een ronde eerder dan Leclerc, maar komt desalniettemin áchter de Monegask terecht als die laatste zijn stop maakt. Doch dat is van korte duur. Sergio maakt goed gebruik van zijn warmere banden, kijkt dan links, rechts en nog een keer en prikt zijn RB18 dan voorbij de F1-75 bij de Nieuwstad-chicane. Verstappen heeft dus weer een blauw-geel-rood buffertje tussen hem en zijn grote rivaal.

Het gat tussen VER en PER is circa acht seconden, maar wordt langzaam weer wat kleiner als Perez een aantal snelste rondes rijdt. Schumacher heeft duidelijk een zware middag. Hij spint voor een tweede keer na het afsnijden van de Variante Alta. Later krijgt Mick zelfs een zwart-witte vlag, als waarschuwing voor het persistent negeren van de track limits. Ouch.

Perez laat later zien hoe je de Variante Alta wel goed afsnijdt zonder te spinnen. De Mexicaan doet dat uiteraard ook niet uit weelde. Hij weet nog wel net voor Leclerc te blijven, maar de Ferrari zit nu weer in zijn versnellingsbak. Max heeft op het oog niet veel te vrezen. De Nederlander heeft de snelste ronde van Perez afgepakt en heeft halverwege de race een seconde of tien te pakken op de Mexicaan.

We have a blue flag for Verstappen

Voor Hamilton is het motto ondertussen La tristesse durera toujours. Niet RUS maar HAM zelf blijkt de nieuwe BOT in het team van Mercedes. Terwijl Russell het maximum uit de hobbelende W13 trekt en rondrijdt op P5, is Hamilton veertiende en bijt hij zich rondenlang stuk op Gasly in de Alpha Tauri. Bij het ingaan van ronde 41 voor Max en ronde 40 voor Hamilton is het onvermijdelijke moment daar. Hamilton wordt de blauwe vlag getoond en moet zijn rivaal van vorig jaar voorbij laten om zich een ronde in te laten halen. Ouch^2.

Zo slecht als het Hamilton en Mercedes afgaat, zo zonnig zien de zaken er voor Max uit op deze vochtige dag in Italië. Max heeft twaalf seconden op Perez, die op zijn beurt een klein gaatje heeft geslagen naar Leclerc. De Monegask vraagt zijn team of er nog wat mogelijk is met de strategie. Toch een teken dat hij voelt dat het er anders niet inzit om iets speciaals te doen. Het enige wat er nog roet in het eten van Max en Red Bull lijkt te kunnen gooien is hernieuwde technische malheur, een bak water op het verkeerde moment, of een coureur die ‘m ergens in een muur hangt. Hamilton bijvoorbeeld, die zich nog steeds zichtbaar op zit te vreten achter PG10.

Yuki the niet meer rookie is low key bezig met een goed weekend en haalt Magnussen in voor P8. Vettel rijdt met de matige Aston Martin ook degelijk en heeft momenteel P7 in handen. Wellicht kan de Japanner de Duitser ook nog te grazen nemen. Interessanter is echter dat Ferrari toch nog iets gaat proberen met Leclerc!

Finish

Leclerc komt namelijk binnen voor een onverwachte tweede stop. Hoewel de Monegask achter Norris het circuit weer opkomt, voelt Red Bull toch de noodzaak om te coveren met Perez. Dat lukt het team, maar de undercut heeft Leclerc toch wat opgeleverd. Hij gaat Norris meteen voorbij op het rechte stuk en sluit vlak achter Perez aan. CL16 lijkt nu opeens weer een reële kans te hebben op P2. Verstappen pit vervolgens ook, maar dat is gezien zijn voorsprong niet zo spannend.

En dan toch! Dikke vette actie aan het eind! Leclerc gaat in zijn jacht op Perez in de fout. Hij pakt de Variante Alta veel en veel te hard en spint de muur in. Het is de eerste grote fout van Leclerc in races dit jaar. De Monegask lijkt er in eerste instantie mee weg te komen, maar komt dan toch de pit in. Daar gaan dingen ook niet helemaal vlekkeloos en Leclerc verliest heel veel tijd. Belangrijker: Leclerc verliest ook heel veel posities.

Terwijl Tsunoda Vettel inhaalt zien we dat Charles zelfs terugvalt tot P9. Is zijn auto goed genoeg om nog wat te redden? Zelf geeft LEC te kennen dat het niet helemaal goed aanvoelt, maar Magnussen en P8 blijken desalniettemin een makkelijke prooi. De spanning zit overal. Bottas jaagt nog op zijn vervanger Russell voor P4. Norris probeert een podium over de lijn te slepen, Leclerc pakt Vettel voor P7 en lichte regen wordt wederom voorspeld voor de laatste rondjes.

Maar het is een kwestie van dreigen, dreigen, niet doen. Leclerc pakt nog wel P6 af van Tsunoda en redt zo acht puntjes voor het kampioenschap. Verstappen houdt de statistiek in leven dat hij dit jaar alle races die hij uitrijdt wint. Perez doet ook goede zaken voor het kampioenschap met P2. Voor Red Bull is het de eerste 1-2 sinds Maleisië 2016 en het team slaat dus terug tegen Ferrari op vijandige grond. Norris pakt een knap podium voor McLaren. Russell krijgt geen zilverwerk mee, maar bewijst zich wel andermaal ten opzichte van teammaat Hamilton.

Bottas pakt weer goede puntjes voor Alfa Romeo met P5, voor Leclerc, Tsunoda, Vettel, Magnussen en Stroll. Voor iedereen in de top-10 behalve Leclerc is het goed om in de top-10 te zijn vandaag. Albonio, Gasly, Hamilton, Ocon, Zhou, Latifi, Schumacher en Ricciardo daarentegen, hebben geen dag waar ze nog graag een keer aan terug zullen denken. Eigenlijk is alleen de P11 van Albon iets waar hij met enige trots mee in de pitbox terug kan komen.

Enfin, het kampioenschap leeft weer een beetje. Bij de rijders staat Leclerc nog heel ver voor op Verstappen (27 punten), maar bij de constructeurs scheelt het nu nog maar 11 puntjes. Dat wordt dus nog wat. Nu maar afwachten of het circus over twee weken welkom is in Miami…

Volledige uitslag Formule 1 Emilia Romagna 2022

VERSTAPPEN – Red Bull Perez – Red Bull Norris – McLaren Russell – Mercedes Bottas – Alfa Romeo Leclerc – Ferrari Tsunoda – Alpha Tauri Vettel – Aston Martin Magnussen – Haas F1 Stroll – Aston Martin Albon – Williams Gasly – Alpha Tauri Hamilton – Mercedes Ocon – Alpine (na straf voor unsafe release) Zhou – Alfa Romeo Latifi – Williams Schumacher – Haas F1 Ricciardo – McLaren

DNF

Alonso – Alpine

Sainz – Ferrari