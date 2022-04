BREEK: Verstappen beter dan Brady, Djokovic en Lewandowski

Wie had dat gedacht, Verstappen is nog beter dan Tom Brady, Novak Djokovic, Robert Lewandowski, Eliud Kipchoge en Caeleb Dressel.

Man man man, onze held Max Verstappen blijft de prijzen maar aan elkaar rijgen. F1 Wereldkampioen, Nêêrlands sportman van het jaar en nu de Laureus Award voor de beste sportman van het jaar. Het houdt gewoon niet op voor alleskunner Max Emilian. Dat programma van SBS6 kan eigenlijk gewoon wel ophouden. We weten immers allemaal dat de echte winnaar onze VER is.

Nou hoor ik je denken ‘Laureus Award, is dat boeiend dan?’. Begrijpelijk, want in Nederland is het niet zo’n dingetje. Sterker nog, er is nog nooit een Nederlander geweest voor Max die ‘m gewonnen heeft. Prestigieus is de award desalniettemin wel. Sinds 2000 wordt hij uitgereikt aan de beste sportman, sportvrouw en sportploeg ter wereld. Tiger Woods won ‘m bijvoorbeeld twee keer, Roger Federer vijf keer, Usain Bolt en Novak Djokovic vier keer en Rafael Nadal twee keer. Michael Schumacher is de enige F1 coureur die de award meer dan eens won (2002, 2004). Ook Lewis Hamilton en Sebastian Vettel gingen er al een keer mee lopen.

Verstappen staat dus zoals men dan zegt ‘in een mooi rijtje’. Om de award te pakken moest hij Tom Brady (American Football legende), Novak Djokovic (tennis legende), Robert Lewandowski (voebel legende), Eliud Kipchoge (marathon legende) en Caeleb Dressel (zwemheld) achter zich laten. In zijn ontvangstspeach, die duidelijk al even voor de race vandaag op Imola was opgenomen, dankt Verstappen onder andere vader Jos voor de rol die hij gespeeld heeft in de carrière van Max.

Bij de vrouwen won overigens Elaine Thompson-Herah. Ook een snelle tante, alleen dan op de atletiekbaan. De Jamaicaanse won vorig jaar bij de Olympische Spelen drie gouden medailles op de 100m, 200m en de estafette. De beste sportploeg werd het Italiaans voetbalelftal voor het winnen van het EK. Een beetje ironisch, daar Italië onlangs werd uitgeschakeld voor deelname aan het WK. Maar goed, het kan verkeren. Koop dan?