Toen Charles Leclerc Max Verstappen een grote plas in drukte

Herhaalt de geschiedenis zich vandaag en drukt Leclerc Verstappen weer in een grote plas?

Het is eigenlijk nog veel te vroeg om er iets definitiefs over te zeggen, maar het lijkt erop dat het F1 seizoen van 2022 een hete strijd wordt tussen Leclerc en onze held Verstappen. Jazeker, in het kampioenschap staat Max slechts vijfde momenteel terwijl Charles soeverein de leiding in handen heeft. Doch meestal komt de strijd om de titel neer op wie het meeste ruwe snelheid heeft. Zeker in deze tijd van uitermate grote betrouwbaarheid -Max zijn probleempjes even daargelaten-.

Gisteren bleek andermaal dat MV1 en CL16 de geijkte kandidaten voor de zege zijn vandaag. De ietwat vochtige omstandigheden dit weekend in Imola, deden ons zodoende terugdenken aan een incident uit het verleden. Een incident uit 2012 welteverstaan, toen Max en Charles het tegen elkaar opnamen met hun kartjes. Waarschijnlijk heb je de reacties van Max en Charles wel eens gezien na het incident. Maar wat was nou precies dat incident? Een bloemlezing.

Het is mei. Het is 2012. Het is Italië. Het is een kartrace in het kader van de WSK Euro Series. Het circuit heeft een Franse aandoende naam, namelijk Val D’Argenton. Het is regenachtig. Max en Charles zijn de favorieten en onze held gaat aan de leiding. Charles zit hem echter op de hielen en is sneller.

Er volgt een inhaalpoging. Naar verluidt raken de twee elkaar en pakt Charles daarna de leiding. Maar even later gaat Max vol maximaal en pakt hij CL16 in wording terug. De Monegask valt daarbij terug naar P7. Zijn snelheid is echter onaangetast. Charles vecht zich terug naar P2, maar Max wint de race.

Met de stoom uit de oren wil Charles verhaal halen. Na de finish plaatst hij zijn kart NASCAResque naast die van Max terwijl de twee nog rijden. Afhankelijk van wie je gelooft raken de twee elkaar of is Max afgeleid en let hij niet op waar hij rijdt. Het resultaat laat Charles tot op de dag van vandaag hoe dan ook gniffelen als een kwajongen. Verstappen verdwijnt namelijk in een joekel van een plas water. Volgens Leclerc stond onze held tot aan zijn heupel in het nat.

De beide kemphanen worden na de race allebei gediskwalificeerd. Verstappen vanwege de klablabber waarbij Leclerc terugviel naar P7. Leclerc vanwege het incident na de race. Max lacht het laatst. Een jaar later wordt hij CIK-FIA KZ kampioen, vlak voor Leclerc die tweede wordt. Maar ook om het incident in kwestie kan MV1 inmiddels wel lachen. De vraag is alleen of dat zo blijft als Leclerc Verstappen vanmiddag weer in de drabbige plas in rijdt…