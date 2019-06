Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Oostenrijk 2019

Wie pakt Pole op dit heerlijke old-school circuit?

Tot nu toe is het nog niet heel erg spannend in het seizoen. Dankzij de overmachtige Mercedessen is het meer de vraag wanneer Hamilton wereldkampioen gaat worden, dan of Hamilton wereldkampioen gaat worden.

Gelukkig heeft de GP van Oostenrijk altijd wel een verrassing in petto. Ondanks dat de baan door Herman Tilke in de jaren ’90 een stukje veiliger is gemaakt, is het nog altijd een leuk old-school circuit. Inhalen is gelukkig redelijk mogelijk, maar het kan nog kwam om je goed te kwalificeren.

Q1

In de eerste fase van Q1 valt op dat de Ferrari’s vooral staan en dat dat Gasly er goed bij zit. Bottas en Hamilton staan op een voorlopige P10 en P11. Iedereen weet: die gaan vooruit. Max Verstappen zet een redelijke tijd neer, achter die van Gasly. Hamilton verbetert zijn tijd, maar komt nu verder dan P4, Bottas niet verder dan P7.

De Ferrari’s staan vooralsnog vooraan op P1 (LeClerc) en P2. Een groot verschil is dat de rode bolides op Medium-banden staan. Alle andere auto’s staan op Soft-banden.

Aan de achterkant gebeurt er niet echt veel spannends. Het zijn de usual suspects bij de laatste vijf. In de laatste minuten word de baan duidelijk ‘sneller’. Veel rijders uit de middenmoot zetten een toptijd neer, enkele tienden van P1. Hamilton en Bottas moeten nog een keer naar buiten, om Q2 veilig te zeggen. Vlak voordat de vlag valt, zet Verstappen een tijd van 1:03.807 neer. Hamilton is een honderdste langzamer.

De afvallers in Q1 zijn:

Perez

Stroll

Kvyat

Russell

Kubica

Q2

In Q2 zien we dezelfde trend. Ferrari staat bovenaan met LeClerc en Vettel. Verstappen staat een groot gedeelte van Q2 op de derde positie. De Mercedessen staan 4 en 5. De Ferrari’s staan op Soft-banden, Hamilton, Bottas en Verstappen hebben hun tijd neer gezet op de Medium-band. Romain Grosjean doet het vaak erg goed op deze baan, maar heeft schade aan zijn vleugel waardoor hij voortijdig de pits in gaat.

Op het laatst gaat ongeveer iedereen nog naar buiten. Magnussen verrekt zich, waardoor hij zijn ronde niet kan afmaken. De Renaults liggen eruit. De Ferrari’s zullen starten op de rode band, de Mercedessen en Max Verstappen starten op de medium band.

De afvallers in Q2 zijn:

Grosjean

Hulkenberg

Albon

Ricciardo

Sainz

Q3

En Q3 is begonnen. Naar het schijnt hebben de Mercedessen wat schade opgelopen aan de bodem van hun auto’s, dankzij de flinke kerbstones op de Red Bull Ring. Ook zijn de monteurs druk in de weer met de SF-90 van Sebastian Vettel. Uiteraard wil je winnen los eigen kracht, maar voor de duizenden meegereisde Verstappens is het goed nieuws.

Hamilton zet als eerste de tijd neer waar iedereen zich op stuk kan bijten. Dat duurt ongeveer 30 to 50 seconden. Bottas, LeClerc en Verstappen weten de tijd van de Brit bijna direct te verbeteren. Vettel zet geen tijd neer. Wegens een technisch mankement moet hij de kwalificatie staken.

Dan, met nog twee minuten te gaan wordt het spannend. Het is Hamilton die een P2 eruit weet te halen, LeClerc pakt Pole. Verstappen doet het keurig met een derde plaats. Hamilton heeft tijdens de kwalificatie een andere coureur (Raikkonen) geblokkeerd, wat bij de stewards nu onderzocht wordt. Het kan zijn dat hij nog een aantal plaatsen wordt terug gezet.

De uitslag van de kwalificatie is als volgt:

1. LeClerc

2. Hamilton

3. VERSTAPPEN

4. Bottas

5. Magnussen

6. Norris

7. Raikkonen

8. Giovinazzi

9. Gasly

10. Vettel

11. Grosjean

12. Hulkenberg

13. Albon

14. Ricciardo

15. Sainz

16. Perez

17. Stroll

18. Kvyat

19. Russell

20. Kubica