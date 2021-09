Dat heeft hij mooi voor elkaar hè, die sluwe vos. Hamilton krijgt dit seizoen geen gridstraffen. Althans, niet als het op motorwissels aankomt. Wellicht wel als hij weer eens een directe concurrent van de baan ramt…

Na een ‘Triple-Header’ is het altijd ineens even wennen als er een weekend geen Formule 1 is. Want vandaag is het donderdag en kunnen we normaal schrijven over de persconferenties. Altijd interessant wat de coureurs nog te zeggen hebben. Maar deze week dus niet.

Gelukkig is er dit seizoen meer dan genoeg te beleven op en rond de baan, ook in een raceloos weekend. Zeker met het epische gevecht tussen onze held Max en Lewis Hamilton in het achterhoofd. Omdat ieder puntje telt, is ook ieder nieuwtje over een van de kemphanen belangrijk. Waarvan akte.

Hamilton hoeft waarschijnlijk geen motor te wisselen

Het is de fase in het seizoen dat de coureurs gridstraffen op gaan lopen omdat ze hun vierde motor moeten gaan gebruiken. Valtteri Bottas bijvoorbeeld startte op Monza achteraan omdat hij een nieuwe motor moest hebben. Overigens bewees hij wel weer eens wat een geweldige vent hij is met zijn epische inhaalrace, maar dat terzijde.

Ook Max moet eraan geloven. Dankzij een tikje op Silverstone waarbij hij uit de bocht vloog en met 51G in de banden klapte, is een van zijn drie motoren afgeschreven. De kans is groot dat Max de wissel volgende week in Rusland gaat doen, inclusief de 3 plaatsen gridstaf die hij al heeft. Bedankt Lewis, dat heb je slim bekeken. Met je tikje.

Mazzel dus voor Hamilton. Toto Wolff heeft namelijk gezegd dat Lewis het seizoen waarschijnlijk wel gaat uitrijden met de huidige Power Unit. Sterker, hij heeft op dit moment twee motoren die het allebei nog prima doen. Met nog 9 races te gaan, ziet het er goed voor hem uit, wisselen lijkt niet nodig.

Gridstraffen beter dan DNF

Maar volgens Toto is het wel bijna, maar nog niet helemaal 100% zeker dat zijn stercoureur het seizoen uitrijdt met slechts drie motoren. Mochten de twee overgebleven exemplaren nou allebei toch kuren gaan vertonen, wordt er uiteraard gewisseld.

Volgens Wolff is een DNF namelijk veel erger dan starten vanaf de laatste plaats. Hij zegt dat de concurrent dan namelijk 4 races rustig aan kan doen en tweede kan finishen alvorens het weer gelijk staat in punten.

Laat hem dat anders tegen Lewis zeggen voordat die Max weer eens elimineert. Hij heeft door zijn volledige schuld al 1 DNF voor Max gerealiseerd en door zijn toedoen een tweede. Lewis kan dus makkelijk 4 wedstrijden rustig aan doen. Hoeft hij zich ook geen zorgen te maken over eventuele gridstraffen.

Hopen dat Toto dat ook zo ziet! ;-)

