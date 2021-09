BMW laat de 2 Serie omtoveren tot piñata

Het is NIET de bedoeling dat je hem ook kapotslaat. We zeggen het er maar even bij voor de zekerheid.

BMW draagt de kunstwereld een warm hart toe. BMW en kunst is ook niet zo’n gekke combinatie, want de ontwerpen van het merk zijn vaak – net als moderne kunst – controversieel.

Al sinds de jaren ’70 werkt BMW met enige regelmaat samen met een kunstenaar om een Art Car te creëren. De eerste was de 3.0 CSL uit 1975, die versierd was door de Amerikaanse kunstenaar Alexander Calder.

Nu kan er weer een nieuwe Art Car aan het rijtje worden toegevoegd. Het betreft een officiële Art Car, die door BMW is onthuld bij de Mexicaanse fabriek in San Luis Potosi. Dat is namelijk waar de auto van de band rolt.

Deze locatie vormde ook de inspiratie voor het kunstwerk. De kleuren zijn namelijk afkomstig van respectievelijk de Duitse en Mexicaanse vlag. Hoe kómen ze er op. Dit briljante idee was afkomstig van een lokale kunstenaar, genaamd Bosco (niet te verwarren met Roscoe, de hond van Lewis Hamilton). Het lijkt erop alsof hij ook met een schuin oogje naar de originele Art Car van Calder heeft gekeken.

Het kunstwerk is handmatig aangebracht met op sommige plekken wel vijf laklagen. In totaal is er 6,1 liter lak gebruikt, plus 2,5 liter blanke lak. Alles bij elkaar heeft het aanbrengen van de lak zeven weken in beslag genomen.

Onder alle lak bevindt zich overigens een M240i. Dat is dus de voorlopige topversie met 374 pk en vierwielaandrijving. Deze pk’s zullen waarschijnlijk niet of nauwelijks aangesproken worden, want een kunstwerk is om naar te kijken.