Gerucht: Valtteri Bottas dit seizoen al weg bij Mercedes - Autoblog.nl

Volgens bronnen binnen Mercedes moet Valtteri Bottas gedurende dit seizoen toch echt al weg bij de succesvolle renstal.

Dat Bottas niet zo goed is als zijn Mercedes teamgenoot Lewis Hamilton, mag geen geheim heten. De vliegende Fin komt qua pure snelheid slechts sporadisch in de buurt van de 7-voudig wereldkampioen. En dan is het altijd maar de vraag of dat komt omdat Valtteri ineens zo snel is, of omdat Lewis bezig is met andere dingen. Ik bedoel, die activistische Instagram-posts moeten ook bedacht worden… Als je een beetje achter je teammaat loopt te suffen heb je daar alle tijd voor. En als je niet presteert, komen de geruchten dat je weg moet, al dan niet gevoed door ‘mensen die het kunnen weten’.

De Britse krant The Daily Mail heeft namelijk van een Mercedes-werknemer gehoord dat de dagen van Bottas wellicht dit seizoen al geteld zijn. Het stokje zou worden overgenomen door -wie anders dan- George Russel, die nu nog het onmogelijke uit zijn Williams haalt.

Dat die laatste ooit naar Mercedes komt, is een publiek geheim. Zeker na de uitstekende invalbeurt voor de zieke Hamilton tijdens de GP van Bahrein van vorig jaar. Als de zilverpijlen de bandenwissel niet hadden verprutst, was de kans op een overwinning voor de Engelsman levensgroot geweest. Tel daarbij ook nog eens op dat Russel een protegé is van Mercedes en teambaas Toto Wolff. Dan is het niet de vraag of, maar wannéér Bottas weg moet bij Mercedes. En dat kan dus best weleens eerder zijn dan we dachten.

De resultaten van Bottas zijn dit seizoen niet om over naar huis te schrijven. Hij viel uit (mede dankzij een flinke klapper met ‘aartsvijand’ Russel) en werd twee keer derde. En voor iemand die in de snelste auto zat, is dat onacceptabel. En dat blijkt ook wel een beetje uit de woorden die Toto tijdens de race in Potrugal over de radio naar hem riep toen hij Max Verstappen niet wist in te halen: “Hunt him down, Valtteri, you’re the quickest car.”

Voorlopig zijn het dus nog geruchten, maar een oud-Hollands spreekwoord luidt: Waar rook is, is vuur. En laten we niet vergeten, een rijderwissel tijdens een seizoen hoeft niet altijd slecht uit te pakken…